Le tendenze primavera estate 2023: ecco i 10 must have irrinunciabili

Che cosa troveremo nelle vetrine dei negozi di abbigliamento nella primavera estate 2023? Dalle sfilate di New York, Londra, Milano e Parigi di settembre 2022, ecco le dieci scelte che non potranno mancare nei nostri armadi.

Il must have al quale non potremo assolutamente rinunciare è l’intramontabile denim. Sarà infatti padrone indiscusso delle belle stagioni, e questo ce lo dimostrano anche i grandi marchi che non perdono occasione per esibirlo in passerella. Il denim è da sempre un capo molto amato perché resistente e durevole nel tempo, ma anche perché porta con se’ il fascino del vintage. Assolutamente “sì” a denim su denim, un total look con cui è impossibile sbagliare. Tra i modelli più amati ci sono i morbidi jeans baggy, i grandi protagonisti degli anni 2000. Centrali anche la variante dei jeans grigi a gamba larga, ossessione di star e modelle. Ma i più amati sono…I jeans wide leg nella versione cargo.