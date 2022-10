Crossbody dalle forme particolari o da portare sotto spalla come marsupi, ecco come cambiano le borse a tracolla di quest’anno

Le borse a tracolla non hanno più voglia di essere le stessa. Sia chiaro, pratica per vocazione lo è e lo resterà per sempre: è quel modello da portare corto o lungo su cui possiamo fare affidamento da sempre soprattutto quando andiamo di fretta. Dalle super capienti perfette da ufficio a quelle mini da indossare la sera e nelle quali racchiudere l’essenziale, la crossbag è must have del guardaroba degli accessori di quest’autunno/inverno 2022-2023 ma ha deciso di giocare e sperimentare. Per sorprenderci ancora di più e far gola, assumendo dalle forme particolari a quelle rassicuranti che ci abbracciano come hobo bag a mezzaluna.

Borse a tracolla a/i 2022: Louis Vuitton e Dior le trasformano in marsupi crossbody

Se l’abbigliamento si muove verso una direzione meno comfy, rivisitando il dress code sporty degli ultimi anni osando con capi dai dettagli cut out e una tendenza a scoprirsi, la borsa cerca di reinventarsi per venire incontro alle esigenze più disparate. Una su tutte in particolare è la ricerca di una borsa comoda, pratica, dalle dimensioni medie che sia sufficiente a portarci dietro l’essenziale anche nel nostro tempo libero.

– Non è un caso che dagli anni ’90 sia tornato il marsupio, una borsa grande quanto una tasca ma abbastanza capiente da riuscire a metterci dentro davvero tutto, dagli occhiali da sole ai soldi e che si può portare come una cintura, come un sacco o per l’appunto a tracolla. Ecco che partendo dal marsupio, Louis Vuitton ha regalato una nuova fisionomia alla pochette da passeggio, dalla tracolla così corta che ricorda quella di un marsupio.

– Così una borsa come una pochette diventa super pratica, una prêt-à-porter che diventa pratica come un marsupio ma conserva l’eleganza delle borse mini: è dello stesso avviso anche Dior, che propone di portare la tracolla ad altezza petto o dietro la schiena, quasi fosse una collana o una bisaccia.

Il bauletto a tracolla: giochi di design da Givenchy a Loewe

La borsa a bauletto è senza dubbio la più trendy di stagione: non c’è una campagna moda che non la includa, a tracolla o anche handbag o magari tutte e due, e mostri quanto abbia acceso la fantasia degli stilisti che naturalmente la propongono in forma riveduta e corretta. Ne stravolge completamente le dimensioni contenute Givenchy, che la trasforma in una bowling bag che generalmente si porta a mano, in una tracolla sofisticata dal city appeal: è Antigona Stretch, sintesi perfetta del dress code luxury grunge del brand.

– Da Loewe dove la stravaganza è di casa, la borsa a tracolla ideale dell’autunno/inverno 2022-2023 è il sacchetto che in versione pochette si porta a mano mentre a tracolla invece si porta ad altezza fianchi, quasi fosse un complemento della cintura. Uno di quei modelli che possiamo mettere di giorno sotto una giacca over per avere a portata di mano l’essenziale oppure alla sera come un accessorio complemento di un mini dress.

