Il denim, tessuto trendy e indenne al tempo, viene interpretato da Replay e Hugo in una capsule contemporanea e sostenibile

Il jeans è uno di quei tessuti che non invecchia mai e magicamente al trascorrere del tempo resta sempre giovane, capace di ammaliare tutti senza target ed età di riferimento, e quindi anche la Gen Z. Così la visione della prima capsule denim firmata da Replay, specialista del premium denim, e Hugo, anima giovane di Boss, è fresca, giovanile e fortemente versatile, proponendo pantaloni e capi di jeans perfetti per giocare tra total look e mix and match. Silhouette sartoriali e workwear convivono così in un connubio che definisce la quadra perfetta tra evergreen e tendenza.

Replay e Hugo: la capsule in denim che reinterpreta il jeans sotto un nuovo logo

Probabilmente non siamo davanti ad una collaborazione mordi e fuggi, perché i due marchi potrebbero avere intenzione di replicare l’esperimento o persino magari di dare vita ad una vera e propria collezione: il segno più evidente è la nascita del logo che unisce quelli dei due brand su un’etichetta rossa che contraddistingue tutti i capi della capsule.

Urban, street, classico, così il denim viene reinterpretato secondo nuovi stili per lui e per lei in sei diversi lavaggi, ma soprattutto è realizzato in chiave sostenibile, totalmente in cotone biologico certificato. Ambassador della collezione diversi Tik Toker internazionali che enfatizzano lo spirito giovane del progetto, accompagnato dall’#HUGOReplay che invita gli appassionati a condividere gli scatti con i loro jeans o capi, oltre al claim della campagna Replay your day.

Inoltre l’ hashtag challenge #HUGOReplay consentirà poi a tutti i TikTokers di accedere all’esclusivo effetto rewind, a grafiche branded e a contenuti audio dedicati: un invito a giocare con filtri e transizioni per creare TikTok freschi e divertenti in cui si propongano modi nuovi di portare il denim.

Quanto costano i capi in denim della capsule e dove acquistarli

La capsule realizzata da Hugo e Replay è disponibile nei rispettivi store dei brand presenti in tutto il mondo e online. Il prezzo dei pantaloni si aggira intorno ai 150 euro, le felpe hanno un costo di 130 euro, 200 per i giubbini e 60 per le t-shirt, disponibili in più varianti.

“Per lei, jeans boy-fit in tre lavaggi e un’ampia scelta di T-shirt con spalla scesa dal fit rilassato e una giacca cropped trendy con orlo a vivo in abbinamento a jeans balloon, in linea con il concetto della collezione. Per lui, una classica giacca in denim e jeans dal taglio dritto in tre lavaggi, light, medium e dark, nonché una overshirt con jeans abbinati all’insegna della perfetta fusione tra capi sartoriali e workwear. Completano la gamma quattro T-shirt girocollo per quattro diverse interpretazioni del distintivo logo Hugo | Replay, una maglietta tinta in capo indaco e la felpa con cappuccio abbinata”, così i due brand raccontano in sintesi i capi che compongono la capsule.

