Scopriamo la classifica dei borghi italiani più ricercati: da nord a sud Italia, ecco quali sono le dieci cittadine più ambite.

Mentre la possibilità di ritornare a viaggiare liberamente è ancora solo un sogno nel cassetto, scopriamo quali sono le mete più richieste con i borghi italiani più ricercati. La classifica che vi presentiamo è stata stilata sulla base delle analisi condotte da Holidu, un noto motore di ricerca utilizzato da chi vuole affittare una casa vacanza.

Prendendo in esame la lista Istat dei borghi italiani con una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti, è stato analizzato il volume di ricerche degli utenti su Google. I dati si riferiscono alle ricerche su queste mete fatti nei 12 mesi passati, vediamo quali sono stati i risultati.

La classifica dei borghi italiani più ricercati

Al decimo posto della classifica dei borghi più amati troviamo Urbino con 1670 ricerche al mese. In questo piccolo borgo delle Marche è possibile visitare la casa natale di Raffaello e perdersi tra le strade del centro storico, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco dal 1998.

Risaliamo di un posto e al numero 9 troviamo Vieste con 1780 ricerche ogni mese, il comune costiero in provincia di Foggia è ricordato per il suo bellissimo mare che gli è valso più volte il merito della bandiera blu.

Spostiamoci in Toscana, dove all’ottavo posto con 1810 ricerche al mese, troviamo San Gimignano, borgo medievale in cui è possibile lasciarsi ammaliare dalle 10 delle 70 torri medievali che vi sorgevano in passato. Scendiamo lungo la penisola per giungere a Tropea che conquista il settimo posto con le sue 1890 ricerche, e lasciamoci incantare dalle sue bianche spiagge della Costa degli Dei.

Restiamo in tema di acque cristalline, ma con una gita al lago per raggiungere Sirmione e il suo castello scaligero a ridosso sul lago di Garda. La città lombarda si aggiudica il sesto posto con ben 2020 ricerche al mese. Non potevamo aspettarci di non ritrovare in questa classifica le bellezze della Costiera Amalfitana, ed eccoci al quinto posto con Positano (2080 ricerche al mese).

Sulla costa sicula con il suo teatro greco-romano e le sue spiagge incontaminate abbiamo Taormina a cui spetta il quarto posto con 2380 ricerche. E siamo così giunti al podio di questa classifica con l’isola di Capri al terzo posto e Ischia al secondo, anche se a pari merito visto che entrambe hanno totalizzato 2780 ricerche al mese. Svetta sulla classifica Sorrento con 3280 ricerche al mese confermandosi come una delle mete turistiche più ambite del bel paese.