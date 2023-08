Il Governo ha stabilito un nuovo bonus figli destinato ai lavoratori dipendenti: ecco come funziona e quali sono i requisiti per ottenerlo.

Buone notizie per i lavoratori dipendenti che hanno pargoli a carico: il Governo ha annunciato un nuovo bonus figli, destinato al sostegno di tantissime famiglie italiane. Vediamo come funziona, quali sono i requisiti per accedere e le modalità di richiesta.

Bonus figli, nuovo incentivo per i lavoratori dipendenti: come funziona?

L’ultimo decreto Lavoro del Governo Meloni ha introdotto un nuovo bonus figli destinato ai lavoratori dipendenti con minori a carico. In realtà, non si tratta di un vero e proprio incentivo, ma di una detrazione fiscale che innalza la soglia di esenzione dei fringe benefits fino a 3mila euro. L’Agenzia delle Entrate, con la relativa circolare, ha spiegato che hanno accesso al nuovo bonus figli tutti i genitori, titolari di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, con almeno un pargolo a carico.

Il reddito non deve essere superiore a 2.840,51 euro, ma considerando che il contributo spetta per il 2023, il limite è innalzato a 4mila euro per pargoli fino a 24 anni e deve essere verificato entro il prossimo 31 dicembre. Il nuovo bonus figli spetta ad entrambi i genitori, anche nel caso in cui gli stessi decidano di attribuire la detrazione per i ragazzi ad un solo genitore che, tra i due, dichiara il reddito maggiore.

Come si richiede il nuovo bonus figli?

Per richiedere il bonus figli, i lavoratori devono accordarsi con i proprio titolare. In sostanza, bisogna chiedere al datore la corresponsione dei fringe benefits e delle detrazioni relative ai pargoli e, in caso di esito positivo, indicare il codice fiscale di ogni figlio a carico. Nel caso in cui i requisiti dovessero venir meno, il dipendente dovrà comunicarlo tempestivamente al titolare. Se così non fosse, le detrazioni verranno recuperate nelle buste paga dei mesi a seguire.