Gwyneth Paltrow affitta la sua casa di Montecito: l’attrice vuole offrire ai fan più fortunati una full immersion nello stile Goop.

Un’occasione unica per i fan di Gwyneth Paltrow: l’attrice affitta la sua casa di Montecito per il secondo weekend di settembre. La sua intenzione è quella di far immergere nello stile di vita Goop quanti riusciranno ad effettuare la prenotazione. Vediamo come funziona e cosa offre.

Gwyneth Paltrow affitta la sua casa di Montecito: un sogno che si avvera

Gwyneth Paltrow ha deciso di affittare la sua casa di Montecito, un piccolo gioiello dove ritrovare la pace e la serenità. L’attrice, che da tempo è anche fondatrice e Ceo di Goop, vuole condividere con i fan il suo angolo di paradiso, quello che lei utilizza come “rifugio per la pausa e la chiarezza mentale“. La dimora, composta da una sola camere da letto, vanta un panorama mozzafiato, sulle colline e sulle spiagge.

La piccola villetta di Montecito è a due piani. Al primo troviamo la zona giorno, mentre in quello superiore c’è il reparto notte. Con il parquet in tutte le stanze e vetrate che la rendono molto luminosa, la casa di Gwyneth vanta anche un grande spazio esterno. Qui troviamo una piscina, con tanto di angolo idromassaggio, un campo da basket e una zona per pranzare o riposarsi all’aperto.

Una delle chicche della dimora della Paltrow? Il bagno nella stanza da letto. A far da padrone è il marmo, usato sia per il pavimento che per il rivestimento, ma ad attirare l’attenzione è la grande vasca con poggiatesta situata proprio sotto ad una finestra con vista sul verde. L’affitto della casa comprende anche alcune delle attività preferite dall’attrice, come: sessioni di meditazione trascendentale, una giornata in spa e piatti ispirati allo stile goop.

Come prenotare la casa di Montecito di Gwyneth Paltrow?

“La mia casa a Montecito è il mio rifugio per la pausa e la chiarezza mentale. Vado lì per ricaricarmi, sognare ad occhi aperti ciò che stiamo costruendo al Goop e per riconnettermi con la mia famiglia e i miei amici preziosi. Che tu stia cercando un posto per una connessione inaspettata o per una meritata solitudine e riflessione, quando verrai a soggiornare, spero che tu possa ottenere tanta gioia quanto me. Inoltre, nel tuo soggiorno potrai provare alcuni dei miei prodotti essenziali preferiti per nutrire il corpo, la mente e l’anima“, ha scritto Gwyneth per annunciare che affitta la sua casa.

Quanti sognano soggiornare nella villetta dovranno collegarsi a airbnb.com/goop a partire da martedì 15 agosto 2023 alle 19.00 e inviare una richiesta di prenotazione. Il soggiorno è valido per una notte, per massimo due persone, ed è fissato per sabato 9 settembre 2023. Il pacchetto non comprende i trasferimenti da e per Montecito.