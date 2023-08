Come funzionano gli abbonamenti Instagram? Vediamo a cosa servono e quali garanzie danno agli utenti che si assoceranno ad un account.

Dopo il lancio negli Stati Uniti, gli abbonamenti su Instagram sono arrivati anche in Italia. Come funzionano? Si presentano come un servizio per avere maggiore interazione con il proprio beniamino, ma sembrano essere l’ennesima scappatoia per monetizzare un po’.

Instagram: come funzionano gli abbonamenti e a cosa servono

Da qualche giorno a questa parte, su Instagram sono sbarcati gli abbonamenti. Iniziativa lanciata da Meta negli Stati Uniti, è stata pian piano estesa al resto del mondo. In sostanza, questo nuovo servizio permette ai creator digitali di aumentare i propri guadagni grazie al supporto dei fan. Essendo un ‘dare e avere’, però, anche loro sono tenuti a fornire ai follower contenuti esclusivi. In caso contrario, infatti, non avrebbe alcun senso pagare canoni mensili per seguire Vip o presunti tali.

Gli abbonamenti su Instagram, quindi, mirano anche a creare una community più affiatata e, soprattutto, davvero interattiva. I creator digitali possono offrire ai fan diversi vantaggi, come: reel, post e storie riservate, adesivi interattivi nelle storie e dirette esclusive. Ovviamente, i contenuti possono variare in base al prezzo del canone mensile. Gli utenti che vogliono iscriversi non devono fare altro che cliccare sul pulsante “Abbonati“, disponibile su ogni profilo che ha deciso di aderire al servizio di Meta.

Gli abbonamenti erano davvero necessari?

Gli abbonamenti ad Instagram si presentano come uno strumento per connettersi il più possibile con i fan. Non a caso, i primi Vip che hanno aderito al servizio promettono legami virtuali pressoché identici a quelli fisici. Eppure, c’è qualcosa che non torna, che induce ad una riflessione. Davvero bisogna pagare per instaurare rapporti “profondi” con i propri beniamini? Secondo Egreis Gjergjani di @thestilettomeup sì, visto che si crea “un gruppo di amici più stretti che si vogliono bene e si supportano gli uni con gli altri in modo autentico. Loro hanno investito in te e si aspettano lo stesso“. In conclusione, gli abbonamenti di Instagram non sono un modo per creare relazioni più autentiche, ma un vero e proprio investimento.