Tutto pronto per la Superluna dello Storione: la sera dell’1 agosto 2023, a partire dalle 19:31, gli occhi dovranno essere rivolti al cielo.

Martedì 1 agosto 2023, gli occhi di milioni di persone saranno puntati al cielo per assistere al meraviglioso spettacolo della Superluna dello Storione. L’evento astronomico inizierà intorno alle 19:31, ma la luminosità massima si avrà più tardi. Vediamo come ammirarla.

Superluna dello Storione, occhi al cielo l’1 agosto 2023

Occhi puntati al cielo l’1 agosto 2023 per la Superluna dello Storione. Già nel corso della serata di lunedì 31 luglio, la luna è apparsa più grande e luminosa, ma l’intensità massima è attesa nelle prossime ore. Questo evento astronomico si verifica quando il plenilunio coincide con la sua minima distanza dalla Terra o in prossimità della stessa. E’ proprio grazie a questo movimento che il satellite sembra essere di maggiori dimensioni.

Nel caso della Superluna dello Storione, la distanza sarà di 358.880km, motivo per cui il satellite apparirà più grande del 14% e più luminosa del 30%. Per quanto riguarda il nome, invece, è stato coniato dai nativi americani che la chiamavano così perché, proprio in questo periodo, nei Grandi Laghi abbondavano gli storioni. Qualcuno la chiama anche la Luna del grano, visto che nel mese di agosto si mietono i campi.

Come si può osservare la Superluna dello Storione?

Dopo la Superluna del Cervo, quella dello Storione, condizioni meteo permettendo, si potrà ammirare soprattutto in Liguria, al Centrosud e in Valpadana. Ovviamente, anche nel resto d’Italia sarà ben visibile. Il fenomeno astronomico inizierà intorno alle 19:31 di martedì 1 agosto 2023, ma la massima luminosità si otterrà quando il sole sarà tramontato del tutto.

I più curiosi devono segnare sul calendario un’altra data importante, quella del 31 agosto 2023. In questo giorno la Superluna, chiamata Luna Blu, sarà ancora più vicina alla terra – 357.444km – e, secondo la tradizione popolare, consentirà di allontanare le energie negative.