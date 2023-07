La rivoluzione di Elon Musk su Twitter continua: dopo il cambio logo, anche i tweet lasciano spazio ai post.

Elon Musk cambia davvero tutto. Il Twitter che abbiamo conosciuto per anni e anni ormai non esiste più. La rivoluzione continua. Che il noto imprenditore visionario volesse radicalmente modificare il social network per rilanciarlo a livello globale era chiaro. Anche il cambio di logo andava esattamente in questa direzione. Ma quest’ultima novità nessuno se la sarebbe aspettata.

Da qualche giorno lo storico logo dell’uccellino blu con cui abbiamo sempre conosciuto Twitter è stato sostituito da una X nera. Un cambiamento necessario, considerando che a breve il social dovrebbe diventare conosciuto proprio come X. E in conseguenza di questa trasformazione, anche i tweet adesso non esistono più. Al loro posto arrivano i post.

Twitter, addio ai tweet: ora ci sono i post

Non poteva essere altrimenti. Se l’uccellino blu che aveva fatto affezionare milioni di utenti in tutto il mondo ormai non esiste più, è naturale che i tweet, in italiano tradotti a lungo come ‘cinguettii’, non possano più trovare spazio sul social network di Elon Musk.

Elon Musk

Al loro posto sono arrivati i post, come per qualunque altro social. Un cambiamento piccolo, insignificante per molti, dal momento che nella sostanza i tweet rimangono ciò che erano prima. Ma che dimostra ancora una volta la volontà dell’imprenditore americano di abbandonare in maniera definitiva ogni segno della gestione passata.

Il nuovo social diventerà davvero X?

La rivoluzione sta dunque continuando. Al momento sui nostri smartphone l’app continua a essere riconosciuta come Twitter, ma dovrebbe essere una questione di giorni. A breve, secondo quanto riferito dal sito di informatica 9to5google, potrebbe presto arrivare il giorno del definitivo cambiamento del social anche dal punto di vista del nome.

La vecchia denominazione dovrebbe infatti lasciare spazio alla X caldeggiata dallo stesso Musk. Tra l’altro, lo stesso imprenditore ha spiegato come al momento il logo non sia quello definitivo, e potrebbe essere ancora cambiato nello stile e nella grafica, fermo restando che resterà una ‘x’.

Insomma, continua il progetto dell’imprenditore per cambiare radicalmente un social network che ha vissuto momenti molto duri nel recente passato, ma che da qui a breve potrebbe entrare in una nuova era. Con buona pace di altri colossi dell’informatica, come Apple, che a quanto pare starebbe rifiutando di modificare il nome del social. Il motivo? Per una vecchia regola dell’Apple Store non è possibile che un’applicazione sia denominata con un solo carattere. Ne servono almeno due. Un grattacapo non da poco per Elon Musk e per la sua nuova creatura.

Alla fine, siamo certi, il geniale imprenditore riuscirà a trovare una soluzione, o un accordo, anche con il colosso di Cupertino. E siamo altrettanto certi che le polemiche continueranno a non mancare in questa fase storica di cambiamento, a partire da alcune decisioni a dir poco controverse come quella di riattivare l’account di Kanye West, precedentemente disattivato per offese antisemite.