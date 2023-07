In vendita la casa-castello di Rod Stewart a Beverly Hills: ecco le foto e il prezzo di una dimora da favola.

Chi non ha mai sognato di vivere a Beverly Hills, in California? E chi non ha mai sognato di poterlo fare risiedendo in un vero e proprio castello? Adesso è davvero possibile realizzare la sua massima ambizione. Basta avere qualche milione di euro da poter investire nella splendida magione messa in vendita da Rod Stewart.

Il cantautore inglese, una vera leggenda vivente della musica rock, all’età di 78 anni ha deciso di dire addio alla sua residenza americana. Una proprietà non proprio banale, progettata negli anni Novanta dall’archistar Richard Landry e diventata allora la residenza principale del cantante, almeno fino a oggi. Ma quanto costa questo vero e proprio castello moderno? Scopriamolo insieme.

Rod Stewart: le foto del castello in California

Parlare di castello non è assolutamente un eccesso per una dimora del genere. Appena attraversati i cancelli (doppi) della proprietà di Rod Stewart si entra infatti in un mega incanto. Attraverso un lungo viale privato si arriva infatti alla porta di una magione di tre piani, per un totale di 2600 metri quadri, con ingresso incorniciato da doppie porte decorate e un atrio enorme a dare il benvenuto agli ospiti.

rodeo drive beverly hills

Certo, di case di lusso a Beverly Hills ne esistono molte. Ma come quella del cantante di Do Ya Think I’m Sexy forse se ne possono contare davvero poche. L’atrio infatti ci presenta una doppia scala che, proprio come in un castello delle fiabe, ci porta verso gli alloggi. E non proprio alloggi qualunque. Nove camere, dieci bagni, una suite principale super lussuosa con doppio bagno, armadi e ampie terrazze coperte con affaccio su una splendida piscina e sui canyon in lontananza.

Di seguito alcune foto di una dimora destinata a far sognare:

Quanto costa la casa in vendita di Rod Stewart

Tante camere, una Great Room al piano nobile per organizzare straordinari eventi mondani, una cucina luminosa, una sala da tè, uno studio, due salotti, una Wine Room, una sala da pranzo in grado di ospitare almeno venti persone. E poi una mega biblioteca con scaffali in legno e un caminetto in marmo per creare atmosfera.

Tutto qui? Assolutamente no. Rod ha infatti voluto viziarsi con una sala di proiezione, una sorta di cinema, e poi con un salotto privato all’aperto, due palestre, una sala hobby, un campo da tennis e anche un campo da calcio (immancabile per un appassionato come Stewart, grande tifoso dei Celtic di Glasgow).

Insomma, la dimora della rockstar inglese è sicuramente una delle residenze più lussuose e sfarzose di Beverly Hills, degna di un re o di un principe, da far invidia alla dimora Versace di New York. E anche il prezzo è commisurato all’esperienza regalata: è in vendita infatti a 70 milioni di dollari presso Douglas Elliman.