SewingTiKTok, l’ultimo trend è green e cool: spopolano i tutorial di cucito

SewingTiKTok è l’ultimo trend del momento: è green, cool e divertente: i tutorial di cucito conquistano le nuove generazioni.

Avete mai sentito parlare di SewingTiKTok? E’ l’ultimo trend del momento e, finalmente, si tratta di contenuti assolutamente positivi. Una tendenza green e cool, che invita gli utenti a seguire tutorial di cucito piuttosto che video demenziali che possono nuocere gravemente a se stessi e, soprattutto, agli altri (vedi fenomeno TheBorderline).

Finalmente su TikTok è arrivato un trend intelligente, che spinge gli utenti ad aderire ad uno stile di vita più green. Si chiama #SewingTiKTok e invita a sistemare gli abiti che si rompono o si rovinano con il fai da te. L’industria del fashion, insieme a quella alimentare, contribuisce in grande misura alla distruzione dell’ambiente. Basta guardare qualche video denuncia sul tema per rendersi conto che i capi che si acquistano su Shein, questo è solo un esempio ma se ne possono fare tanti altri, non solo non rispettano minimamente l’ambiente, ma sfruttano in modo allucinante la manodopera.

Tornando a Bomba, visto che il discorso potrebbe allungarsi all’infinito, il trend #SewingTiKTok invita gli utenti a rammendare i vestiti con il fai da te. Servono pochi strumenti: qualche ago, del filo e un bel paio di forbici. Poi, se avete a disposizione una macchina da cucire la strada è tutta in discesa. Tornare all’antica arte del cucito non è un male, anzi. Oltre a svolgere una pratica anti spreco, hobby di questo tipo contribuiscono anche al benessere psico-fisico degli individui. Insomma, i pro sono davvero infiniti, mentre di contro non ce ne sono affatto.

SewingTiKTok: l’arte del cucito torna in auge ed è anche divertente

Grazie al trend SewingTiKTok, sul social in questione spopolano tutorial che insegnano in poche e semplici mosse a rammendare un capo difettato. Non solo, c’è spazio anche per video che suggeriscono come personalizzare i vestiti oppure dare loro uno stile diverso. Dal taglio dei tessuti all’assemblaggio: i filmati spiegano nel dettaglio ogni cosa. Finalmente, nel mondo virtuale c’è una tendenza utile, green e assolutamente salutare.