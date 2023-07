Se siete persone scaramantiche saprete bene che far cadere il sale a tavola porta sfortuna, ma come mai si pensa questo? Scopriamolo.

Il sale è un elemento comune nelle cucine di tutto il mondo e viene spesso associato a simbolismi culturali e superstizioni. Una delle credenze più diffuse è che far cadere il sale a tavola porti sfortuna. Questa superstizione è radicata in molte culture da secoli e spesso suscita curiosità e domande su come sia nata e perché ancora persista.

Origini: ha origine dall’Antica Roma.

Far cadere il sale a tavola porta sfortuna: l’origine della superstizione

Sale da cucina

La superstizione legata al sale risale a tempi antichi e ha radici culturali e religiose profonde.

Nell’antica Roma, si credeva che il sale fosse un elemento divino e sacro, utilizzato anche come offerta agli dei. Versare o far cadere sale era considerato un segno di ira divina o un segno di conflitto imminente.

Allo stesso modo, nel Medioevo, il sale era un bene prezioso e costoso, e sprecarlo o farlo cadere era considerato un’offesa. Rovesciare questo alimento, quindi, significava andare incontro ad una perdita economica molto importante.

Inoltre, pare che Giuda, prima di tradire Gesù, lo abbia rovesciato a tavola durante l’ultima cena proprio a conferma del terribile auspicio.

Superstizioni e credenze

Oltre alle origini storiche, ci sono diverse credenze associate alla caduta del sale. Alcune di queste superstizioni includono: