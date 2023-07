Grace Kelly, in vendita la mega villa in cui trascorreva le vacanze in Costa Azzurra: ecco quanto costa questa magnifica dimora.

C’è una nuova dimora estiva di lusso in vendita. E non è una dimora qualunque, ma la stessa che per anni ha visto ‘villeggiare’ Grace Kelly in Costa Azzurra: Le Moulins du Villars. Ne aveva parlato la stessa principessa, definendola “un’oasi di pace“. Si tratta di un ex mulino per olio d’oliva e farina che fece innamorare la splendida Grace nel 1980, quando per prima volta la visitò nel villaggio di La Gilette.

Fu amore a prima vista. In poco tempo la principessa fece amicizia con i proprietari e decise di fare dell’ex mulino, ristrutturato in maniera lussuosa, una sorta di residenza estiva non ufficiale, tornandoci in vacanza da sola per diverse estati e abbellendola con doni preziosi, tra cui due statue ancora presenti nella villa, oggi messa in vendita a un prezzo non proprio alla portata di chiunque.

Les Moulins du Villars: in vendita la villa estiva di Grace Kelly

Magione in pietra di indubbio fascino, celato alla vista dalla riserva naturale che lo circonda, la villa non è altro che un ex frantoio datato, almeno in parte, addirittura XIV secolo, ma interamente ricostruito nel 2012. Dimora extra large, di 540 metri quadri e con venti stanze, si sviluppa su quattro piani collegati da un ascensore interno.

Grace Kelly

Al suo interno c’è tutto ciò che occorre per poter vivere una vacanza nel lusso: due soggiorni, due cucine, quattro suite familiari, due per gli ospiti dotate di una splendida terrazza, una camera singola con bagno privato, una sala tv in stile Bollywood, una lavanderia e anche un ufficio.

Tra le caratteristiche che rendono unico questo luogo, non si può non menzionare una ruota idraulica funzionante al centro del soggiorno, alimentata da un ruscello. Per quanto riguarda la tenuta, non mancano ovviamente piantagioni, come uno splendido uliveto per la produzione di olio extravergine biologico, ma anche alberi di frutto di vario tipo. A completare la proprietà, anche un santuario, un mulino antico e una guest house con due camere e una piscina. Cosa desiderare di più?

Quanto costa la villa in Costa Azzurra di Grace Kelly?

Pur avendo mantenuto il fascino della villa vissuta dalla principessa-attrice, la dimora si è evoluta con il tempo e si è dotata di ogni tipo di comfort, dai servizi per il relax a quelli per l’esercizio fisico, tra cui una splendida terrazza dotata di piscina con vista sul villaggio e sulla valle sottostante.

Nella terrazza è presente anche una piscina a sfioro riscaldata, oltre a una sala fitness con vista panoramica. E per gli amanti dello sport non manca anche un campo da tennis, inevitabile per la zona. Completano la proprietà anche un eliporto privato, un garage per quattro auto in pietra, un deposito per le bici, una serra molto ampia, un pollaio, un sistema di sicurezza all’avanguardia e un’intera casa per gli attrezzi (oltre che una per il giardiniere).

Una dimora da sogno che riesce a garantire la più totale privacy pur trovandosi a soli trenta minuti dall’aeroporto di Nizza e a meno di un’ora da Monaco. Ma quanto può venire a costare questa dimora favolosa? In vendita presso Côte d’Azur Sotheby’s International Realty, viene valutata oggi 11 milioni e mezzo di euro. Per poter godere dello spettacolo della dimora, visita la gallery sul sito ufficiale di Sotheby’s.