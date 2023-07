Tiziano Ferro ha annunciato l’uscita in tutte le librerie del suo primo romanzo: ecco di cosa parla il libro e la data di arrivo.

Dopo aver scritto due autobiografie, Tiziano Ferro torna dai suoi affezionati lettori con un libro diverso, ma comunque molto personale: La felicità al principio. Il cantante ha annunciato l’uscita del primo romanzo e un mini tour di presentazione in giro per l’Italia. Vediamo di cosa parla, quando esce e le tappe della tournée.

Tiziano Ferro: di cosa parla il suo libro?

Tiziano Ferro ha annunciato di aver scritto un nuovo libro. Si intitola La felicità al principio e, per la prima volta, non si tratta di un’autobiografia. Il cantante di Latina ha deciso di mettersi alla prova con la stesura di un romanzo e il prossimo 3 ottobre partiranno le vendite e le relative presentazioni in giro per l’Italia. Per il momento, sono quattro le date che lo vedranno presentare dal vivo la sua opera: Teatro Quirino di Roma (3/10/2023), Teatro Biondo di Palermo (9/10/2023), Teatro Europa di Bologna (10/10/2023) e Teatro Manzoni di Milano (16/10/2023).

“Scrivere un romanzo è sempre stato uno dei miei più grandi desideri e finalmente è accaduto“, ha annunciato Tiziano su Instagram. Di cosa parla il libro? Come spiegato nella relativa nota stampa, il protagonista si chiama Angelo Galassi ed è un famoso cantante. Ufficialmente, risulta morto nel mese di febbraio del 2013, ma in realtà è vivo e abita a New York. Non sono mai state chiarite le cause del suo decesso e lui non ha mai fatto nulla affinché venisse saziata la curiosità di quanti ancora lo cercano. Mentre si nasconde tra i grattacieli della Grande Mela, dove prova a fare i conti con i suoi problemi di alcolismo, alimentari e di identità sessuale, viene raggiunto da una vecchia fiamma che gli consegna una bambina di quattro anni. La bimba è identica a lui, “tranne per un dettaglio: Sophia non parla“.

Quanto c’è di autobiografico nel libro di Tiziano Ferro?

“È una storia che parla di sogno, di rivalsa e di felicità“, ha dichiarato Tiziano parlando del suo libro. I fan più accaniti, già dalla sinossi, avranno notato molti riferimenti alla vita del cantante. Così come il protagonista del romanzo, anche Ferro ha lasciato l’Italia per l’America con la speranza di ritrovare se stesso. Non solo, l’artista ha avuto sia problemi di alcolismo che disturbi alimentari. Insomma, ci sono veramente tanti punti in comune tra Angelo Galassi e il cantante. A partire dal 26 luglio è possibile prenotare una copia autografata de La felicità al principio e un posto assistere dal vivo ad una delle quattro presentazioni.