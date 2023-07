‘Margot Robbie piedi’ è una delle maggiori ricerche su Google in questi giorni: cosa ne pensa la celebre attrice.

Tutti pazzi per Margot Robbie. O meglio, per i suoi piedi. Dal giorno dell’uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo del film Barbie, la ricerca ‘Margot Robbie piedi’ è diventata una delle più effettuate su Google in Italia. D’un tratto siamo diventati un paese di podofili (feticisti del piede)? Possibile, ma la risposta a questa improvvisa passione per i piedi dell’attrice che interpreta Barbie sono da ricercare soprattutto nel suo nuovo film.

La pellicola diretta da Greta Gerwig sta infatti raccogliendo consensi su consensi e nel solo primo giorno di programmazione ha incassato oltre due milioni di euro, miglior esordio dell’anno nel nostro paese. Ma da cosa nasce questa ossessione per i piedi di Margot e cosa ne pensa la stessa attrice?

Margot Robbie parla dei suoi piedi

A far scatenare l’entusiasmo del pubblico per i piedi di Margot Robbie è stata soprattutto una scena cult della pellicola di Gerwig. Si tratta della sequenza in cui Barbie ricrea la perfetta forma arcuata che da decenni caratterizza i piedi della bambola più amata al mondo.

Margot Robbie

Tuttavia questa ossessione ha origini anche più antiche, visto che la stessa attrice in un’intervista a Culture Blend ha spiegato non molto tempo fa che la prima volta che si è ‘googlata’ ha scoperto che il motore di ricerca le suggeriva ‘Margot Robbie piedi’ come primo risultato, segno evidente dell’entusiasmo scatenato nel pubblico: “Mi sento davvero lusingata da questo entusiasmo verso i miei piedi. Penso che sia bello, non mi mette affatto a disagio“.

Il commento della regista di Barbie

Sarà stato magari proprio per la bellezza dei suoi piedi che Greta Gerwig ha deciso di affidarle il ruolo di Barbie, oltre che per la sua bravura attoriale, per gli attributi fisici che in qualche modo potevano ricordare quelli della celebre bambola e per la professionalità, dimostrata anche dalla dieta che ha accettato di seguire per interpretare il personaggio.

D’altronde, la stessa cineasta ha spiegato di essere una grande fan dei piedi di Margot: “Alcuni dirigenti dello studio insistevano di realizzare i suoi piedi con degli effetti digitali. Ho pensato ‘Oh Dio, no! Questo è terrificante! È un incubo. Inoltre, Margot ha dei piedi stupendi. Ha questi bellissimi piedi da ballerina. Ha solo dovuto aggrapparsi alla sbarra per riuscirci“.

Di seguito un tweet con la foto dei piedi di Margot: