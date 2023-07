Le frasi motivazionali in inglese più belle in assoluto: citazioni con traduzione per darsi la carica in ogni momento.

Sei alla ricerca di una carica di energia per affrontare le sfide della vita quotidiana? Le frasi motivazionali possono diventare un’incredibile fonte di ispirazione, in grado di accendere la fiamma dentro di noi, spingendoci ad agire e a superare ostacoli che all’apparenza sono insormontabili. Se poi queste frasi motivazionali sono inglese, possono essere utilizzate anche per dare la carica ai nostri amici o a persone care conosciute all’estero.

Qualunque sia il tuo obiettivo, che tu voglia realizzarti personalmente, affrontare un momento difficile o semplicemente trovare la forza per intraprendere un nuovo percorso, le giuste parole possono fare una differenza significativa. Scopriamo insieme le migliori frasi motivazionali in inglese, accompagnate dalla relativa traduzione.

Frasi motivazionali in inglese con traduzione

Le frasi per motivarsi hanno il potere di connettersi con le nostre emozioni, sollecitando in noi stessi un senso di determinazione. Attraverso brevi messaggi, spesso potenti, possono infondere coraggio, resilienza e fiducia.

Ballerina che fa esercizi

Se quindi ti senti stanco o hai bisogno di una spinta per poter andare avanti, frasi di questo tipo ti potrebbero aiutare a ritrovare passione e determinazione. Si tratta di citazioni tratte dalle opere di personaggi famosi, grandi scrittori o pensatori che hanno saputo fornire una chiave per alimentare l’autostima di ognuno di noi.

Ecco alcune delle più belle:

– Don’t stop when you’re tired. Stop when you are done. / Non fermarti quando sei stanco. Fermati quando hai finito. (anonimo)

– You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore. / Non potrai mai attraversare l’oceano se non hai il coraggio di perdere di vista la riva. (Cristoforo Colombo)

– Falling down is not a failure. Failure comes when you stay where you have fallen. / Cadere non è un fallimento. Il fallimento è rimanere là dove si è caduti. (Socrate)

– Stay hungry. Stay foolish. / Siate affamati, siate folli. (Steve Jobs)

– Before you react, think. Earn, before you spend. Before you criticize, wait. Before you quit, try. / Prima di reagire, pensa. Guadagna, prima di spendere. Prima di criticare, aspetta. Prima di mollare, prova. (Ernest Hemingway)

– Without ambition one starts nothing. Without work one finishes nothing. The prize will not be sent to you. You have to win it. / Senza ambizione non si inizia nulla. Senza lavoro non si finisce nulla. Il premio non ti verrà regalato. Devi conquistarlo. (Ralph Waldo Emerson)

– If I cannot do great things, I can do small things in a great way. / Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in un modo fantastico. (Martin Luther King Jr.)

– Whatever you can do or dream you can, begin it. Boldness has genius, power and magic in it. Begin it. / Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora. (Johan Wolfgang von Goethe)

– There is no substitute for hard work. / Non c’è nessuna alternativa al lavoro duro. (Thomas Edison)

Altre frasi in inglese per darsi la carica

Se le frasi che abbiamo letto non sono riuscite a fornirti la giusta ispirazione, puoi provare con altre citazioni raccolte in questo paragrafo. Si tratta di altre frasi che non suonano come parole vuote, ma che hanno il potere di trasformare le azioni e la mentalità, regalandoci quell’energia in più per poter raggiungere i nostri obiettivi, come abbiamo già visto con quelle in italiano.

Per aver successo nella vita occorre grande concentrazione e volontà. Raggiungere i propri sogni è una sfida e può essere vinta solo lavorando ogni giorno con grande attenzione, e con l’aiuto delle giuste parole di incoraggiamento tutto può diventare più semplice. Ecco altre frasi in inglese che potrebbero esserti d’aiuto:

– Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. / Tieni gli occhi fissi sulle stelle e i piedi per terra. (Theodore Roosevelt)

– Keep your face always toward the sunshine, and shadows will fall behind you. / Tieni il viso rivolto sempre verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. (Walt Whitman)

– You must do the things you think you cannot do. / Devi fare le cose che pensi di non poter fare. (Eleanor Roosevelt)

– Whatever you do, do it well. / Qualunque cosa tu faccia, falla bene. (Walt Disney)

– Success is not always the accompaniment only of victory, but also of the desire for victory. / Il successo non viene solo con la vittoria, ma anche dal desiderio di vincere. (Friedrich Nietzsche)

– It always seems impossible until it’s done. / Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto. (Nelson Mandela)

– You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water. / Non puoi attraversare il mare semplicemente stando fermo e fissando l’acqua. (Rabindranath Tagore)

– Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. / Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. (Thomas Stearns Eliot)