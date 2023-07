I danni da grandine sono l’incubo di tutti i proprietari di auto: cosa fare per tutelarsi e poter ricevere un rimborso.

Se sei proprietario di un’auto, i danni da grandine potrebbero essere il tuo più grande incubo. Spesso questi chicchi di ghiaccio, dalle dimensioni più o meno significative, possono causare danni importanti non solo alla carrozzeria, ma anche ai vetri e ad altre componenti della vettura. Purtroppo la grandine può cadere sia in estate che in inverno, fenomeno atmosferico assolutamente imprevedibile. Tuttavia, anche dalle tempeste più abbondanti ci si può tutelare, attraverso in particolare la stipulazione di un’assicurazione che preveda anche il rimborso per eventi naturali.

Auto danneggiata dalla grandine: chi paga?

Chi è il responsabile per i danni alla propria vettura causati dalla grandine? Dipende in realtà dalle circostanze. In linea generale, comunque, se l’auto è coperta da una polizza di assicurazione ‘kasko completa’ anche questo tipo di danni dovrebbero rientrare nella polizza, identificati sotto la voce ‘eventi naturali‘ e progettati per rispondere a incidenti derivanti da catastrofi atmosferiche, tra cui anche inondazioni e caduta di alberi.

danni grandine auto

Ma non tutte le polizze assicurative sono uguali e le condizioni possono variare. Per questo motivo è sempre necessario assicurarsi con la propria compagnia assicurativa su quali siano i termini e le condizioni stipulate con la propria assicurazione, per non rischiare di incappare in malintesi o in situazioni spiacevoli, per scoprire solo a danno ormai fatto di non aver diritto ad alcun rimborso.

Assicurazione auto contro danni da grandine: cosa sapere

Vuoi tutelarti contro i danni da grandine? Come abbiamo detto, la prima cosa da fare è assicurarsi di stipulare una copertura assicurativa di tipo ‘kasko‘ con copertura completa, che preveda anche danni per eventi naturali. In alternativa, anche una RCA con copertura rischio furto può andare bene, ma solo se prevede anche la copertura per eventi naturali come la grandine. Per poterne sapere di più è necessario in questo caso rivolgersi a una consulenza presso il vostro agente assicurativo di fiducia.

Un capitolo a parte potrebbe riguardare i vetri. Non tutte le polizze assicurative coprono infatti anche i danni ai vetri dell’auto. In questo caso è quindi sempre opportuno effettuare le necessarie verifiche per comprendere cosa sia compreso nella polizza e cosa no.

Qualora non si abbia la sicurezza di essere coperti dall’assicurazione, o comunque per evitare eventuali disagi, è sempre consigliabile monitorare i bollettini meteorologici, e parcheggiare l’auto al coperto qualora sia previsto un nubifragio o una tempesta di grandine. Pagare un garage per una notte potrebbe rivelarsi più conveniente che non pagare i danni per la propria vettura.

Se il garage non è disponibile, esistono comunque anche dei teloni specifici in grado di proteggere le vetture dalla grandine, specialmente in caso di chicchi non troppo pesanti. Queste coperture imbottite, a seconda della qualità, potrebbero riuscire a proteggere le automobili dai danni più ingenti, di fatto non rendendo necessaria la stipulazione di un’assicurazione completa. Un metodo più economico ma a volte efficace.

Cosa fare in caso di grandinata se si è in auto

Se la tempesta di grandine avviene mentre si è alla guida è necessario fermarsi subito cercando di parcheggiare la vettura in un luogo sicuro, possibilmente al coperto, ma facendo attenzione a non sostare sulla corsia di emergenza e senza ostacolare il traffico.

Qualora ci si accorgesse immediatamente dei danni da grandine è necessario segnalarli in maniera tempestiva alla compagnia assicurativa, testimoniando l’accaduto anche attraverso delle fotografie e fornendo tutte le informazioni necessarie per poter far partire l’eventuale rimborso. Insomma, i danni da grandine possono diventare una vera seccatura, ma con la giusta attenzione possono trasformarsi in un problema facilmente affrontabile.