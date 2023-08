Vi siete mai chiesti come mai la sposa deve indossare qualcosa di blu, di vecchio e di nuovo per la tradizione? Scopriamolo.

Il giorno del matrimonio è una delle occasioni più importanti nella vita di una persona, e molte tradizioni e superstizioni circondano questo evento speciale. Una delle tradizioni più popolari è quella che impone alla sposa di indossare qualcosa di blu, qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo. Ma da dove proviene questa usanza e quale significato ha? In questo articolo esploreremo l’origine di questa tradizione e scopriremo perché molti credono che sia importante seguirne il rituale.

Origini: è una tradizione ormai molto antica.

Perché qualcosa di blu

sposa

Questo antico rito si origina nell’antico Israele, quando le spose adottavano l’usanza di indossare una fascia di colore blu per simboleggiare la purezza, l’amore e la fedeltà.

Oggi, questa pratica si è evoluta limitandosi a indossare qualcosa di blu, ma il suo significato di fedeltà e amore duraturo rimane intatto.

Esistono numerose modalità per integrare il colore blu nel giorno del matrimonio. C’è la possibilità di usarlo per i confetti, oppure indossare una giarrettiera o dei gioielli di questo colore.

Perché qualcosa di vecchio

L’elemento “vecchio” rappresenta la connessione con il passato e la continuità. Di solito, la sposa indossa qualcosa di vecchio che appartiene a una persona cara, come ad esempio un gioiello di famiglia o un capo d’abbigliamento appartenuto a una nonna o a una madre.

Questo gesto simbolico crea un legame tra le generazioni e rappresenta la benedizione e il sostegno degli antenati per la felicità e la prosperità della coppia che si unisce in matrimonio.

Perché qualcosa di nuovo

L’elemento “nuovo” rappresenta l’inizio di una nuova vita insieme come marito e moglie. Di solito, la sposa sceglie il suo abito da sposa come elemento nuovo. Indossare qualcosa di nuovo simboleggia speranza, entusiasmo e ottimismo per il futuro della coppia.

Rappresenta anche la volontà di affrontare insieme le sfide che la vita potrebbe presentare loro lungo il cammino.