Arriva la birra a tema Trono di Spade per festeggiare i dieci anni trascorsi dalla messa in onda della prima stagione, ecco dove comprarla.

Da una collaborazione tra Warner Bros e il birrificio danese Mikkeler arriva la birra dedicata a il Trono di Spade. Un progetto ambizioso, che parte da un’edizione limitata, ma che si amplierà per arricchirsi di una serie di birre dedicate alla serie tv ispirata al ciclo di racconti nati dalla penna di George R.R. Martin.

Da Twin Peaks a il Trono di Spade, i progetti del birrificio

Per il birrificio di Copenaghen questo non è il primo progetto che punta a celebrare una serie tv. Nel 2017 il birrificio aveva, infatti, avviato una collaborazione con David Lynch per portare alla produzione di una serie di birre ispirate a Twin Peaks, il sequel delle serie originale trasmessa negli anni ’90, I segreti di Twin Peaks.

In quell’occasione il lancio della particolare edizione di birre dedicate allo show creato dalla mente di Lynch e Mark Frost era avvenuto nel corso di una rassegna musicale organizzata da Lynch stesso. Il Festival of Distruption tenutosi a Los Angeles nel 2017. Scopriamo, invece, le diverse versioni della birra dedicata al Trono di Spade.

La birra Iron Anniversary

Per brindare al decimo anniversario dell’amata serie tv HBO, arriva la birra IPA Mikkeler Iron Anniversary che potete vedere qui in foto. La scelta della data non è casuale, proprio il 17 aprile del 2011, infatti, andava in onda su HBO il primo episodio de il Trono di Spade in lingua originale. Per assistere allo show in lingua italiana si è dovuto aspettare qualche mese, la messa in onda è, infatti, partita l’11 novembre dello stesso anno.

L’IPA Iron Anniversary è una birra non filtrata e fruttata e sarà venduta in edizione limitata e per adesso sarà destinata al mercato danese, svedese, statunitense e venduta nel Regno Unito. L’edizione esclusiva può essere acquistata anche attraverso lo shop online del birrificio, in cui vengono venduti anche i bicchieri a tema, con l’iconico corvo a tre occhi. Successivamente verranno prodotte altre birre a tema che saranno distribuite in tutto il mondo dando vita a una vera e propria collezione dedicata all’universo di Game of Thrones.

