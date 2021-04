In vista dell’estate sono ormai sempre più i Paesi che hanno scelto la formula del pacchetto turistico “Viaggio con vaccino”

La pandemia da Covid 19 non ci ha tolto la voglia di viaggiare anzi, forse l’ha addirittura incrementata. Dalle sempre più rigide restrizioni governative fino al coprifuoco nazionale, ormai la voglia di tornare a viaggiare è sempre più accesa anche se, non bisogna mai abbassare la guardia e farlo sempre in tutta sicurezza ma in che modo? La risposta sembrerebbe essere proprio il turismo vaccinale e cioè quello che stanno offrendo molti Paesi che hanno deciso di sfruttare al meglio le immunizzazioni per proporre pacchetti vacanze in vista della stagione calda.

Turismo vaccinale: la Serbia fra le mete più gettonate dagli italiani

State progettando una vacanza? Ebbene ecco alcune mete dove è possibile soggiornare ed accedere contemporaneamente anche al vaccino. Al primo posto sembra che la Serbia sia diventata la meta preferita dagli italiani per le loro vacanze 2021.

Qui l’iniezione è addirittura gratuita ed estesa non solo ai cittadini serbi ma anche ai turisti occasionali e con tanto di possibilità di poter scegliere l‘iniezione preferita tra: Pfizer, Moderna, Sputinik V, AstraZeneca. La procedura per accedervi è altrettanto semplice perchè basterà compilare un questionario sul portale governativo.

Grattacieli Dubai

Un’altra meta assai gettonata per le vacanze 2021 è Dubai. La famosa città degli Emirati Arabi Uniti e nota soprattutto per il suo lusso, sta invece offrendo pacchetti tutto incluso a partire da 11.200 euro.

Turismo vaccinale anche alle Isole Mauritius

Per chi di voi sogna invece una vacanza più distante e sulle spiagge dell’Oceano Indiano potrebbe prendere in considerazione proprio le Isole Mauritius. Qui infatti il governo ha esteso il suo piano vaccinale anche a tutti i turisti internazionali ma a lungo periodo. In sintesi per poter usufruire gratuitamente del vaccino sarà necessario soggiornare almeno 6 mesi.