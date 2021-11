Delicato e avvolgente, Billie Eilish lancia il suo primo profumo e realizza un sogno nel cassetto.

Se pensavate che una delle cantanti del momento, da 65 milioni di dischi venduti tra album e singoli digitali e vincitrice già a 19 anni di 7 Grammy Awards, di sogni nel cassetto ne avesse già realizzati un bel po’, sappiate che da qualche mese invece Billie Eilish è riuscita a realizzare il suo sogno più intimo: realizzare un profumo. Il profumo in questione, che già è oggetto del desiderio tra i fan, è un regalo che Billie ha fatto a sé stessa e naturalmente a chi la segue. Più che un prodotto, per la cantante è un sogno condiviso dalle essenze ricercate e intense.

Billie Eilish: il suo profumo è avvolgente, vegano e raffinato

Una composizione ambrata, raffinatissima e alla vaniglia, questa l’idea del profumo perfetto confezionata dalla cantante di Los Angeles, che dopo aver collaborato nel mondo del fashion e in ultime delle sneakers con Nike, non si è fatta sfuggire l’occasione di realizzare un desiderio che custodiva gelosamente sin da piccola, e che in effetti mancava all’appello delle sue incursioni in settori del fashion e del lifestyle.

Sul suo profilo Instagram in un post Billie ha condiviso con tutti i suoi fan l’emozione di presentare al mondo la sua prima boccetta di profumo, da intenditrice e conoscitrice di un mondo che l’ha sempre appassionata: “Sono così eccitata di condividere finalmente con voi la mia fragranza di debutto “Eilish”. Questo è un profumo che inseguo da anni e anni, questo è il mio profumo preferito al mondo. I profumi sono stati da sempre importanti nella mia vita, della mia esistenza, da quando ne ho ricordo, ed è stato un sogno creare questo profumo e dare vita alle mie idee: questa è stata una delle cose più eccitanti che abbia mai fatto nella mia vita. Non vedo l’ora che presto sia anche vostro“.

La fragranza unisce note di cacao, legno, muschio, vaniglia ed ambra, un profumo vegano e non testato sugli animali, seguendo quelli che sono i valori profondi della cantante, racchiuso in un’elegante e seducente boccetta di bronzo, raffigurante il busto di una donna dalle labbra al seno, ricordando un po’ lo stile dei profumi Jean Paul Gaultier.

Dove acquistare il profumo di Billie Eilish e quando esce

Per questo progetto così importante Billie Eilish ha dedicato al suo profumo un sito apposito dal quale sarà possibile acquistare il profumo: si chiama billieeilishfragrances.com, e dal titolo farebbe pensare che la cantante abbia intenzione di investire seriamente in quest’attività. Il profumo sarà rilasciato ufficialmente il 10 Novembre, come annunciato dalla cantante su Instagram.

Registrandosi al sito tramite un apposito form nel quale lasciare la propria mail, si potrà essere aggiornati su eventuali iniziative e promozioni in vista della data di lancio. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 68 dollari, circa 60 euro, quindi nella media dei prezzi dei profumi d’alta firma.