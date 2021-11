L’orologio è molto di più di un segnatempo: è un vero e proprio accessorio che adorna il polso e completa il look.

Alle donne, di solito, piace avere più orologi nel portagioie da cambiare in base allo stile, all’occasione, agli eventi, alla stagione, all’abbigliamento: si va dall’orologio elegante, a orologi casual per tutti i giorni, a orologi colorati per l’estate…

Anche se, oggi come oggi, l’ora si può comodamente guardare sullo schermo del cellulare, l’orologio si porta ancora e fa innamorare di sé per l’estetica, il design, i materiali e le rifiniture.

Vediamo, allora, quali sono le categorie di orologi che le donne ricercano in particolare.

Orologio femminile da polso

Orologi oro e oro rosa

Sono degli orologi di lusso per le occasioni più importanti, gli eventi, le feste e le cerimonie: belli e luminosi, in oro oppure adornati con pietre preziose.

Alcuni orologi sono di oro puro, preziosi ed esclusivi, mentre altri, tra i più venduti, sono fatti di acciaio inossidabile color oro.

Ancora, davvero raffinati sono gli orologi in oro rosa, usato da solo o in aggiunta al tradizionale oro giallo.

Preziosi sono gli orologi fatti in oro rosa, lega di oro giallo puro, rame e argento, e tra i più gettonati troviamo orologi realizzati in acciaio inossidabile color oro rosa.

Orologi bracciale

Vero ornamento del polso, gli orologi bracciale assolvono alla funzione di segnare l’ora e, allo stesso tempo, impreziosiscono il look come un braccialetto.

C’è davvero una vasta scelta di orologi di questa tipologia, con i colori e i cinturini più svariati, cassa in acciaio e bracciale in metallo, sempre più femminili con le tonalità dell’oro rosa oltre alle tradizionali tonalità oro e argento.

Originali sono poi gli orologi in acciaio nero, una variante non molto diffusa fino a poco tempo fa ma perfetta per abbinarsi ai look più disparati.

Orologi con effetto marmo e madreperla

Una nuova tendenza che ha preso sempre più piede è quella degli orologi a effetto marmo con segnatempo che uniscono quadrante effetto marmo con cinturini color pastello azzurro pastello e rosa cipria per un tocco di femminilità e bellezza che non passa inosservata.

Orologi Swarovski

Di assoluto fascino sono gli orologi impreziositi da cristalli Swarovski, davvero eleganti e ideali per accompagnare durante serate di gala, ricevimenti, cerimonie e incontri di affari.

Gli orologi Swarovski uniscono, nella maggior parte dei casi, strass e metallo.

Gli Smart Watch

Sportivi, connessi, tecnologici e femminili: gli Smart Watch sono sempre più di moda, orologi high-tech che consentono di telefonare, ricevere messaggi, monitorare l’attività fisica e raggiungere gli obiettivi di fitness controllando i parametri indispensabili grazie ai molti sensori.

I cronografi

Intramontabili sono infine i cronografi che riprendono lo stile femminile con diversi approcci.

La maggior parte di questa tipologia di orologi scelti dalle donne non sono “veri e propri cronografi” ma ne riprendono lo stile con i diversi display del quadrante.