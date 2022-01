Bill Gates mette in guardia i governi del mondo su una futura pandemia, che potrebbe essere peggio di quella attuale.

Secondo il fondatore di Microsoft, Bill Gates, bisogna prepararsi ad una nuova emergenza sanitaria che sarà ancora più letale della pandemia di Covid-19.

Al Forum sugli obiettivi globali per tutti, Bill Gates ha parlato di una prossima probabile pandemia, cercando di avvisare tutta la popolazione mondiale: “Nella mia personale lista di obiettivi voglio aggiungere quella di far si che il mondo sia preparato alla prossima pandemia. Negli ultimi due anni abbiamo avuto importanti scoperte scientifiche, abbiamo realizzato vaccini sicuri in un modo più veloce che in passato, ma abbiamo anche visto che la disuguaglianza nella distribuzione degli strumenti sanitari, la mancanza di fondi hanno lasciato troppe persone indietro e ad affrontare rischi alla loro salute“

Secondo Bill Gates nel prossimo futuro potrebbe, quindi, esserci un’altra pandemia ancora più pesante di questa attuale di Covid-19. Ha poi aggiunto: “Abbiamo bisogno di un società più giusta, di accelerare la fornitura globale di vaccini in futuro, realizzare più dosi e distribuirle più equamente. Abbiamo anche bisogno di più strumenti per contenere rapidamente focolai nel momento in cui si verificano, grazie a test rapidi, prontamente disponibili, e migliori sistemi logistici per arginare più velocemente“

Proprio per questa futura possibile emergenza, Bill Gates mette in guardia i governi a contribuire con fondi cospicui alla ricerca medica e scientifica per far fronte nel modo giusto a un’altra possibile emergenza.

