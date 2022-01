Alessia Macari annuncia di essere diventata mamma, raccontando però il calvario che ha passato a causa del Covid-19.

L’ex ciociara di Avanti un Altro, Alessia Macari ha annunciato l’arrivo della figlia, Nevaeh, un parto purtroppo difficile a causa del Covid-19.

Alessia, infatti, ha scritto un lungo messaggio su Instagram informando i suoi follower sul parto, raccontando la sua avventura perché al momento del ricovero è risultata positiva al Covid-19. Ecco cosa ha scritto la Macari: “Vi scrivo con tanta sofferenza ma anche tantissima felicità, il giorno 14/01/2022 alle ore 14:06 è nata Nevaeh Kragl e io ancora non riesco a credere che tutto questo possa essere vero. Il giorno prima di essere ricoverata sia io che Olli siamo risultati positivi al Covid-19, nonostante da sempre abbiamo osservato scrupolosamente tutte le precauzioni, compresa la vaccinazione. Sono stata costretta a partorire completamente da sola, senza mio marito. La bambina è negativa ma è stata comunque trasferita in un altro reparto e io non l’ho potuta vedere per 3 giorni, tempo che mi è sembrato un’eternità“

Una nascita non proprio semplice quella della piccola bambina di Alessia Macari, che ora è tornata con la piccola a casa, completamente bardata a causa del virus. Il peggio per fortuna è passato, ma l’influencer dovrà aspettare di essere negativa per godere a pieno della felicità di essere finalmente mamma.

Riproduzione riservata © 2022 - DG