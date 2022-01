Nuovi indizi di pace con la famiglia Rodriguez e Stefano De Martino: lo showman in palestra con Ignazio Moser.

Ancora news sulla possibile relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: lo showman di Bar Stella è andato in palestra insieme a Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Stefano De Martino e l’ex cognato Ignazio Moser, compagno da anni della sorella di Belen, hanno ricominciato ad andare insieme in palestra, dettaglio che non è per niente sfuggito ai fan di entrambi i giovani aitanti. I follower, infatti, vedono questa reunion come un dettaglio di riavvicinamento di Stefano nei confronti della showgirl argentina.

I sospetti sono già iniziati lo scorso weekend, quando i due sono stati avvistati insieme a tutta la famiglia a casa di De Martino a Milano. Insieme a Santiago e Luna Marì, Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno trascorso insieme il weekend fino a domenica sera, quando Belen è stata vista uscire da casa dell’artista napoletano.

Ignazio Moser e Stefano De Martino, d’altronde, hanno sempre avuto un ottimo rapporto già quando il matrimonio con Belen andava a gonfie vele. Potrebbe essere che i due abbiano mantenuto un’amicizia nel tempo, ma i più vogliono pensare che sia un indizio ben preciso di cosa potrebbe rinascere con Belen.

Riproduzione riservata © 2022 - DG