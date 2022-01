Simone Baroni, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, è stato vittima di aggressione omofoba a Roma, insultato e picchiato.

Insultato e picchiato in mezzo alla strada, l’ex ballerino di Amici 2015 Simone Baroni ha trascorso un brutto quarto d’ora, diventando vittima di un vero e proprio attacco omofobo.

Il racconto di Simone Baroni sui social p agghiacciante, accompagnato anche da alcune foto del pugno avuto in faccia, delle ferite avute: “Mi hanno accerchiato intorno alla mia automobile e hanno iniziato ad offendermi. Ho i video e domani andrò a denunciare per raccogliere anche i video delle camere della zona. Sono stato accerchiato da 5/6 ragazzi mentre ero con il mio compagno. Abbiamo salutato due amiche e poi mi hanno urlato ‘non lo vedi che è un fr*cio’. Queste cose non devono passare, non per me, perché so difendermi, perché infatti sono venuti a scusarsi (inutilmente), ma per chi a differenza mia non avrebbe avuto (anche giustamente, erano tanti) la forza ed il coraggio di ribellarsi. In un paese dove il Ddl Zan è una legge inutile, superflua, mi vergogno”

Il giovane è stato aggredito nei pressi di San Giovanni, avanti ad un bar della zona. Stava tranquillamente tornando alla sua automobile, quando è stato accerchiato, insultato e picchiato: “Mi hanno accerchiato per cercare fare in modo che cancellassi il video. Visto che mi sono rifiutato, mi hanno tirato un secondo pugno di bocca e se ne sono andati”

Il video che ha testimoniato tutto l’accaduto è ora in mano ai carabinieri, che indagheranno sulla vicenda e si spera prenderanno provvedimenti dopo la denuncia del ballerino.

