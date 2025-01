Biglietti Sanremo 2025, quest’anno c’è la selezione: modalità e prezzi

Come si acquistano i biglietti del Festival di Sanremo 2025? Vediamo qual è la modalità da seguire e i prezzi.

Il Festival di Sanremo 2025 sta scaldando i motori e cresce la corsa per l’acquisto dei biglietti. Come ogni anno, ad esclusione della prima pandemia da Covid-19, il Teatro Ariston registrerà il tutto esaurito. Vediamo qual è la modalità che bisogna seguire per accaparrarsi una poltrona e i prezzi dei ticket.

Biglietti Sanremo 2025: come si acquistano?

Da martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025, va in scena il Festival di Sanremo, l’evento più importante d’Italia dedicato alla musica nostrana. Dopo cinque edizioni condotte da Amadeus, quest’anno tocca a Carlo Conti portare in scena uno spettacolo indimenticabile. In gara ci sono trenta artisti, con altrettante canzoni, ma sono tanti gli ospiti attesi all’Ariston nel corso delle cinque serate. Vista l’affluenza degli scorsi anni, è stata introdotta una grande novità per quel che riguarda i biglietti.

Per riuscire ad acquistare un ticket di Sanremo 2025 bisogna superare una specie di selezione, in scena dal 19 dicembre 2024 al 6 gennaio su www.Sanremo2025Rai-ticketone.it. In questa fase, gli utenti devono dichiarare le serate a cui intendono partecipare, se sono cittadini stranieri e se sono portatori di disabilità motoria. Ovviamente, sono richiesti anche tutti i dati anagrafici e un documento d’identità.

Gli utenti più fortunati, scelti in modo casuale alla presenza di un notaio, riceveranno una email con la modalità da seguire per acquistare i biglietti per il Festival.

Quanto costano i biglietti del Festival di Sanremo 2025

Gli utenti che superano la selezione per i biglietti di Sanremo 2025 potranno acquistare al massimo due posti. I tickets, la cui vendita è gestita da TicketOne, hanno i seguenti prezzi: