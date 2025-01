L’auto di Tommaso Zorzi: l’influencer punta sulla Dolcevita

Che auto possiede Tommaso Zorzi? Il giudice di Cortesie per gli ospiti ha scelto una vettura molto particolare, in linea con il suo stile.

Pur avendo preso la patente molto più tardi rispetto ai suoi coetanei, Tommaso Zorzi non ha rinunciato ad acquistare una macchina di classe. L’influencer ha optato per una piccola utilitaria, perfetta per muoversi agilmente nel caos di Milano, ma non ha rinunciato alle personalizzazioni. Vediamo che auto possiede e quanto l’ha pagata.

Che auto ha Tommaso Zorzi?

Classe 1995, Tommaso Zorzi è riuscito a prendere la patente solo al compimento del 28esimo anno d’età. L’influencer milanese, ovviamente, ha condiviso questo grande traguardo sui suoi canali social, avvisando i fan del rischio di incontrarlo alla guida. Ma che auto ha scelto? Da bravo neo-patentato, ha optato per un’utilitaria, ma non ha rinunciato ad alcune personalizzazioni assai particolari.

Tommaso ha acquistato una Fiat 500, molto probabilmente la versione Dolcevita, questo almeno sostengono le indiscrezioni. D’altronde, un esperto di stile come lui non avrebbe mai potuto scegliere un modello base. Serie più completa dell’intera gamma della casa automobilistica italiana, la quattro ruote è il mix perfetto di tecnologia di ultima generazione, comfort e sostenibilità ambientale.

La macchina vanta diversi optional interessanti: dai tessuti interni realizzati in plastica riciclata al tettino in vetro, passando per gli specchi elettrici riscaldati, i sensori di parcheggio e ben 6 altoparlanti.

Quanto costa la macchina?

Non abbiamo la certezza che l’auto di Tommaso Zorzi sia un modello Dolcevita, ma sicuramente possiede una Fiat 500. Se le indiscrezioni corrispondessero a verità, l’influencer avrebbe speso tra i 15.000 e i 30.000 euro. Invece, se avesse scelto la versione base dell’utilitaria, avrebbe sborsato tra i 10.000 e i 24.000 euro.