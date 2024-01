Il Festival di Sanremo 2024 si avvicina: tutte le informazioni sui biglietti, quanto costano e dove è possibile comprarli.

Il conto alla rovescia sta per terminare. Manca sempre meno alla prima serata del Festival di Sanremo 2024, l’attesissima quinta edizione della kermesse guidata e diretta da Amadeus. In teoria, l’ultima della sua gestione, visto che il noto presentatore ha più volte ribadito di volersi prendere una pausa (ma non è detto che non possa cambiare idea nelle prossime settimane).

L’appuntamento è previsto per il mese di febbraio, come ogni anno. In particolare, la prima serata è in programma il 6 febbraio, mentre la finalissima si terrà nel Teatro Ariston sabato 10 febbraio. Cinque grandi serate di musica e spettacolo a cui tutti vorranno assistere, ma che in pochi potranno godersi dal vivo. Scopriamo insieme quando escono i biglietti, quanto costano e come sarà possibile acquistarli.

Sanremo 2024: quando escono i biglietti

Più volte si è dibattuto, complice l’exploit della kermesse negli ultimi anni, sulla possibilità di spostarla in un’altra location, o addirittura in un’altra città, per cercare di coinvolgere più spettatori possibili in un evento che sta diventando anno dopo anno più grande. Per ora la tradizione e la storia hanno però vinto sulle necessità, e il Teatro Ariston è stato confermato come location per l’appuntamento televisivo più importante in Italia.

Teatro Ariston

A poter assistere allo spettacolo dal vivo saranno in pochi, come ogni anno, e a un prezzo non proprio abbordabile per tutti. Per poter acquistare i preziosissimi biglietti per le cinque serate bisognerà però aspettare ancora qualche giorno. L’apertura delle vendite dovrebbe avvenire infatti attorno alla metà del mese di gennaio. In particolare, la data prevista al momento è il 23 gennaio a partire dalle ore 9.

Quanto costa un biglietto per il Festival di Sanremo?

Poter assistere dal vivo a una delle cinque serate della kermesse non è economico. Il prezzo dei biglietti anche per Sanremo 2024 è piuttosto alto, e anzi ha subito un leggero aumento rispetto alla precedente edizione, come confermato dal sito ufficiale della manifestazione canora. Per poter sedere in platea per tutte e cinque le serate è necessario sottoscrivere un abbonamento dal costo di 1530 euro. Più economico quello per la galleria, valido sempre per le cinque serate: in questo caso bastano 800 euro.

Interessante però anche il prezzo dei biglietti singoli, più abbordabile ma comunque elevato. Per poter assistere a una delle prime quattro serate è necessario spendere 200 euro per la platea, 110 euro per un posto in galleria. Il discorso cambia però di molto se si desidera partecipare alla grande finale del sabato. Per poter stare in galleria è necessario in questo caso investire 380 euro. La platea costa quasi il doppio: 730 euro.

Dove Comprare biglietti per Sanremo 2024?

Abbiamo visto quando potremo comprare i biglietti e quanto ci verrà a costare. Resta da capire il dettaglio, non indifferente, sul dove poter acquistare i preziosissimi tagliandi. Innanzitutto, è possibile fare richiesta con largo anticipo su una pagina web creata appositamente dagli organizzatori.

Resta comunque obbligatorio rivolgersi solo ed esclusivamente ai canali ufficiali della kermesse (e in particolare al sito ufficiale per la vendita), non essendo possibile acquistare i biglietti tramite nessun altro intermediario, nemmeno le piattaforme solitamente più utilizzate per poter assistere agli eventi sportivi o musicali.