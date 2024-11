L’ironia di Bianca Balti senza capelli: “Ecco chi sembro…”

Sta portando avanti con grande forza la sua battaglia: Bianca Balti si è mostrata ancora una volta senza capelli ma con tantissima autoironia.

Ha scelto una linea precisa per affrontare la sua battaglia per guarire dal cancro alle ovaie al terzo stadio. Bianca Balti ha optato per raccontare diversi aspetti della sua lotta ai fan utilizzando un modo molto ironico ma allo stesso tempo estremamente diretto. Per questa ragione la modella è tornata a mostrarsi senza capelli facendo anche un simpatico paragone.

Bianca Balti si mostra senza capelli: il simpatico paragone

Sebbene solamente pochi giorni fa aveva deciso di farsi vedere con una parrucca, adesso Bianca Balti è tornata alla più totale semplicità mostrandosi nuovamente senza capelli e facendo ironia con annesso simpatico paragone con un grazioso animale.

Bianca Balti

Attraverso alcune stories social, la modella ha scelto di farsi vedere dai suoi seguaci con un look da uscita nella sua Los Angeles, dove ormai vive da tempo. La novità è appunto il ritorno alla capigliatura completamente rasata, mettendo da parte la parrucca da poco fatta vedere.

La Balti ha giocato con questa sua scelta dicendo: “Non sembro quel gatto nudo?“, con riferimento alla famosa razza di felino la cui primaria caratteristica è quella di non presentare alcun pelo sul suo mantello.

L’affetto attorno alla modella

Per la donna si è trattato senza dubbio di un modo per cercare di sdrammatizzare la situazione complicata che sta vivendo e allo stesso tempo per raccogliere ancora di più il grande affetto dei fan.

Non sono mancati, infatti, i messaggi di vicinanza da parte di diversi utenti che su Instagram e su TikTok hanno voluto mandare alcuni commenti alla donna. “Bianca, sei bellissima anche così”, “Ma quale gatto, tu sei una divinità: occhi bestiali, bellezza unica”, si legge. “L’unica che anche senza capelli è di una bellezza disarmante“.