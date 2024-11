“Pensavano fossimo amanti”: la lite tra Selvaggia Lucarelli e un noto conduttore

Curioso retroscena svelato da Selvaggia Lucarelli a proposito di una lite in ristorante davanti a tutti con un famoso conduttore.

Siamo abituati a vederla impegnata in botta e risposta bollenti in tv o sui social. Quello che non sapevamo è che Selvaggia Lucarelli risulta fumantina anche di persona… A raccontare un curioso aneddoto sul tema è stata la diretta interessata che ha svelato al programma radiofonico Touché in onda su Rai Radio 2, con Paola Perego e Nicoletta Simeone, di aver avuto una lite accesa in ristorante con un famoso conduttore.

Selvaggia Lucarelli, la lite in ristorante: il racconto

Le diatribe televisive per Selvaggia Lucarelli, a quanto pare, spesso durano anche ben oltre gli studi televisivi. La giudici di Ballando con le Stelle ha svelato, al programma radiofonico Touché con Paola Perego e Nicoletta Simeone, di aver litigato davanti a tutti con un famoso presentatore tv.

Selvaggia Lucarelli

La Lucarelli ha spiegato che la diatriba sia avvenuta con un noto conduttore, impegnato e persino “un bell’uomo”. “Abbiamo avuto un problema durante una trasmissione, non ci siamo capiti e io me ne sono andata dicendo che secondo me lui ha sbagliato con me. È una cosa abbastanza recente. Non ci sentiamo più, lui non mi chiama più e io non vado più nel suo programma“, ha detto la giudice di Ballando.

Ad un certo punto, però, ecco la chiamata del presentatore che, secondo la bella Selvaggia, poteva essere per fare pace. I due si ritrovano in ristorante ma le cose degenerano: “Io credo che lui mi abbia convocato per chiedermi scusa, mentre lui vuole ribadire le sue ragioni. Ma io mai sarei andata a pranzo con lui se lo avessi saputo, perché aveva torto marcio. Quando ho sentito che aveva avuto questa sfacciataggine, io ho cominciato a piangere perché mi ha deluso talmente tanto”.

[…] ,Iniziamo a litigare e io piango… Tutti si sono convinti che fossimo amanti. A un certo punto lui la dice più grossa, io mi alzo in piedi e dico ‘Me ne vado!’. La mia borsa si aggancia alla sedia, faccio cadere la sedia e il contenuto della mia borsa finisce sotto i tavoli di tutto il ristorante, rossetto, portafogli… Lui afferra il mio cellulare sul tavolo e mi dice ‘non te lo do!’ Tutti ad applaudire”.

E pace fu…

Per fortuna, alla fine, al netto di quanto capitato, dopo qualche tempo la Lucarelli e questo famoso conduttore, per ora rimasto anonimo, si sono chiariti: “Non ci siamo parlati per un po’ di tempo anche perché eravamo preoccupati e nell’attesa che qualcuno riferisse quello a cui aveva assistito”, ha concluso la penna graffiante in Radio. “Ci siamo riparlati e sono anche tornata nella sua trasmissione”.