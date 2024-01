Bianca Balti è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta del mercante e collezionista d’arte Helly Nahmad, di 46 anni.

Bianca Balti ha trascorso le vacanze di Natale a St Barths con sua figlia Mia e la sua nuova fiamma, il mercante e collezionista d’arte Helly Nahmad. Sui social la top model di fama internazionale si è mostrata per la prima volta in compagnai del mercante e collezionista d’arte, e ha scritto: “I love You”.

Bianca Balti: il nuovo fidanzato

Bianca Balti avrebbe ritrovato la serenità in amore: nelle ultime ore è stata la stessa top model a mostrarsi in compagnia del fidanzato, il 46enne Helly Nahmad. I due, secondo indiscrezioni, si frequenterebbero già da alcuni mesi e lui è sempre stato estremamente riservato (sui social infatti sono presenti le foto della sua galleria d’arte, la Helly Nahmad Gallery, ma non sembra possedere canali social personali).

Insieme ai due a St. Barths era presente anche Mia, la figlia che Bianca Balti ha avuto insieme al suo ex, Matthew McRae. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla vita privata della modella e si chiedono se lei svelerà dettagli o retroscena in merito alla sua nuova storia d’amore.

L’ultimo anno è stato particolarmente impegnativo per la modella, che ha deciso di sottoporsi ad una mastectomia preventiva per scongiurare il pericolo di un cancro al seno. Oggi sembra che si sia completamente ripresa.