Dopo lo scandalo dei Pandori Balocco Chiara Ferragni sta progressivamente tornando sui social, ma ha finito per scatenare una nuova bufera.

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni ha progressivamente cercato di “tornare” a mostrare la sua vita sui social ma, a quanto pare, le polemiche nei suoi confronti non si placano. Nelle ultime ore l’influencer ha postato una story in cui ha mostrato sua figlia Vittoria intenta a fare merenda e, a seguire, ha pubblicato un messaggio pubblicitario in cui annunciava i saldi sul suo shop online.

Sui social in tanti l’hanno accusata di aver postato l’immagine della figlia al solo fine di ottenere visibilità per il post relativo agli sconti presenti sul suo shop online.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: la story e le polemiche

Una nuova ondata di polemiche ha travolto in queste ore Chiara Ferragni, che ha mostrato sua figlia Vittoria e a seguire ha annunciato i saldi per quanto riguarda il suo famoso shop online. Sui social in tanti l’hanno accusata di usare i suoi figli al solo fine di portare visibilità al suo brand, e si chiedono se la famosa imprenditrice digitale – al momento ancora al centro delle polemiche per via dello scandalo Balocco – tornerà a parlare della questione.

Al momento sulla vicenda non è dato sapere di più e nei giorni scorsi l’imprenditrice digitale ha postato un messaggio di gratitudine indirizzato ai suoi fan in cui ha scritto:

“Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti.”