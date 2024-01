Beatrice Luzzi è pronta a rientrare nella casa del Grande Fratello dopo il grave lutto che l’ha colpita nei giorni scorsi.

Stando a quanto riporta Fanpage, Beatrice Luzzi sarebbe pronta a rientrare nella casa del Grande Fratello e sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto.

L’attrice nei giorni scorsi è stata costretta a lasciare il programma improvvisamente a causa del grave lutto che l’ha colpita (è venuto a mancare a suo padre) e a seguire gli altri concorrenti sono finiti sotto accusa per il modo in cui hanno dimostrato di essere completamente indifferenti alla questione.

Beatrice Luzzi rientra al Grande Fratello

Ferve l’attesa per la nuova diretta del GF e nel frattempo, sui social, sono circolate indiscrezioni in merito al rientro di Beatrice Luzzi all’interno del programma tv. L’attrice è stata costretta a lasciare il programma nei giorni scorsi a causa dell’improvvisa scomparsa del padre e in tanti, tra i fan dei social, le hanno espresso il loro affetto e la loro vicinanza a causa di quanto accaduto.

Diverso invece il comportamento da parte degli altri concorrenti del reality show, e lo stesso Signorini ha promesso che sarebbe intervenuto in merito alla questione nel corso della prossima diretta. “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole”, ha scritto il conduttore del programma in un post via social. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? Per il momento ai fan del programma non resta che attendere.