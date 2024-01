Leonardo Pieraccioni è stato ospite a Verissimo e, tra l’ilarità generale, ha mandato via una signora che ha affermato di trovarlo invecchiato.

In vista dell’uscita del suo film Pare parecchio Parigi, Leonardo Pieraccioni è stato ospite a Verissimo e ha divertito il pubblico del programma “cacciando” via una signora che ha affermato di trovarlo invecchiato.

“Ho fatto la prova delle luci, mi hanno detto che stavo bene, poi una signora mi ha urlato che sono invecchiato. Silvia, falla uscire!”, ha affermato l’attore, facendo il gesto di accompagnare la signora fuori dallo studio. Silvia Toffanin è intervenuta subito per riportare la pace, e Pieraccioni ha quindi detto: “Signora Silvana, io la perdono solo se il 18 gennaio porta al cinema 160 persone”.

Leonardo Pieraccioni: l’intervista a Verissimo

Leonardo Pieraccioni ha divertito il pubblico di Verissimo e ha confessato anche alcuni dettagli e retroscena sulla sua vita privata ed in particolare su sua figlia, Martina, avuta insieme alla sua ex, Laura Torrisi.

“Mia figlia mi tiene giovane, ora è passata da bambina a ragazzina che mi guarda come fossi un boomer: davanti al film si è emozionata, mi ha detto che è diverso dagli altri. Con lei non sono severo. Lei è ragionevole e intelligente”, ha confessato l’attore e regista, che ha sempre avuto un rapporto splendido con sua figlia. Pieraccioni ha anche ironizzato sul fatto che sua figlia avrebbe un fidanzato, e ha ammesso: “Si è consultata con me. Cosa le ho detto? Che lo conosco e sa dove abita”.