Dopo aver scagliato alcune pesanti accuse contro i suoi ex (Antonino Spinalbese e Stefano De Martino) Belen Rodriguez è partita per l’Argentina e, nelle ultime ore, ha risposto ad alcuni fan dei social svelando alcuni retroscena della sua personale rinascita:

“Ti svelo un segreto, manco io volevo seguirmi più, ero alla frutta”, ha scritto la showgirl argentina, e ancora: “Adesso mi voglio bene di nuovo. Sono caduta in basso ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza. Quindi ti dico viva gli errori commessi, brindo alle nostre fragilità, ai nostri sbagli, perché se li guardiamo in faccia senza paura ci insegnano a essere migliori”.

Belen Rodriguez: i retroscena sulla sua vita privata

Dopo la dolorosa rottura da Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha confessato di aver trovato finalmente la forza di riparare ciò che non andava nella sua vita privata e ha svelaatodettagli e retroscena sulla serenità finalmente ritrovata al fianco del suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni (che, un tempo, era per lei soltanto un amico). Nelle ultime ore la showgirl si è confessata con i fan e ha postato alcune stories dalla sua amata argentina, dove sta trascorrendo una vacanza in compagnia dei genitori, del fidanzato e dei suoi due figli.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sul suo conto e si chiedono se, dopo le accuse fatte contro De Martino e Antonino Spinalbese, la showgirl tornerà a parlare pubblicamente della questione.