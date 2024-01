Alessandra Celentano è stata ospite a Verissimo insieme a sua cugina Rosita, e ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata.

Alessandra Celentano è stata ospite a Verissimo insieme a sua cugina Rosita e, per la prima volta, ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e sui motivi che, da oltre 14 anni, l’avrebbero indotta a restare single.

“Dopo tanto tempo senza qualcuno è più difficile. Sono stata molto indipendente fin da bambina, è difficile adeguarsi ad altre abitudini: sono fatalista, se non deve capitare non capita”, ha affermato, mentre sua cugina Rosita ha scherzato: “Io ho chiuso la boutique da 5 anni”.

Alessandra Celentano

Alessandra Celentano single: i motivi

Alessandra Celentano è stata ospite a Verissimo insieme a sua cugina Rosita, che per lei è come una sorella. La celebre prof di Amici ha confessato al programma tv i motivi per cui sarebbe single da oltre 14 anni, e ha specificato che avrebbe impiegato del tempo a superare alcuni dei suoi gravi lutti.

“Le malattie e le morti dei genitori ti cambiano la vita, ho avuto un momento di sofferenza per motivi veri, lì vedevo sempre il bicchiere mezzo vuoto: ho fatto un lavoro su me stessa e oggi quando mi viene la lamentela penso che sì, c’è qualcuno che sta molto meglio ma anche chi sta molto peggio di me”.

Dal 2007 al 2012 Alessandra Celentano è stata sposata con Angelo Trementozzi, con cui avrebbe mantenuto rapporti amichevoli. In tanti sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata e si domandano cosa le riserverà il futuro.