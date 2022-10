Bershka è uno dei brand che ha il miglior rapporto qualità prezzo: ma come vestono le taglie? Scopriamolo insieme.

L’ottimo rapporto qualità prezzo hanno reso il brand spagnolo Bershka uno dei più forti nel mondo della moda e dell’abbigliamento giovanile. Come capita per altri brand e marchi così come per i negozi (per esempio Zara) spesso ci si chiede come capire quale taglia scegliere senza sbagliare. Vediamo insieme come vestono i capi proposti e come funzionano le taglie.

Bershka, la corrispondenza delle taglie

Per quanto riguarda le taglie di pantaloni si va dalla 36 alla 48. Nella guida alle taglie è chiaramente indicato che per jeans, bermuda, shorts, gonne, pantaloni ed altro è necessario prendere le misure di vita e fianchi. Chi porta una 44 per esempio dovrà avere una misura di 74 cm per la vita e di 102 cm per i fianchi. Se le taglie sono invece misurate con le lettere chi avrà 70 cm di vita e 98 cm di fianchi dovrà acquistare una M.

taglie vestiti

Bershka, le taglie di maglie e camicie

Per quanto riguarda camicie e magliette vanno invece molto forti i modelli simili a indumenti maschili, con spalle molto larghe e che pronunciano poco le forme. Per questa tipologia di capi d’abbigliamento le taglie sono anch’esse molto variegate e si va dalla XXS alla XL. Per quanto riguarda le misure in questo caso invece andranno misurati seno, vita e fianchi.

Chi normalmente indossa una S dovrebbe avere come misure corrispondenti 88 cm di seno, 66 cm di vita e 94 cm di fianchi.

Per una M invece le misure sono rispettivamente 92 cm, 70 cm e 98 cm.

