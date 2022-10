Corto o lungo il cardigan d’autunno è il capo più versatile e trasformista che possiamo includere nel nostro guardaroba

Il successo di un capo come il cardigan che ha conquistato e continua a militare nelle passerelle da diverso tempo non è poi così difficile da individuare. In un ottica di sostenibilità e riciclo, siamo davanti ad un pezzo chiave che può trasformarsi in un capospalla, in una maglia o in un minidress.

La moda ci invita da un po’ ad osare con quello lungo e con i bottoncini ed indossarlo anche senza niente sotto semplicemente chiudendolo. Per non parlare del modello crop chiuso da una semplice catenina o bottone, diventato un capo cult e sexy da sera. Tante sono le proposte per valorizzare i nostri cardigan ed è importante ripassare ora che siamo nel pieno dell’autunno.

Cardigan lungo: come indossarlo nell’autunno/inverno 2022-2023

Lunga e nuova vita al cardigan lungo, perché l’indiscusso protagonista delle ultime tendenze è proprio lui. Texture che mettono in risalto ricami che diventano veri e proprio guardi per uno stile romantico, ma anche lavorazioni importanti e rifiniture accurate che esaltano la tecnica knithwear del fatto a mano.

Non ancora in pieno inverno possiamo davvero trasformare il cardigan in un mini dress, da solo e morbido per un effetto coocoon e over o con una cintura se vogliamo dare alla silhouette un taglio sexy e deciso. Necessari un paio di stivali: texani, cuissardes e o stivaletti per giocare sempre in un mood diverso e in più stili. Oppure i più lunghi e aperti possono essere indossati come un capospalla su un cardigan maglia più sottile e corto giocando così anche con i tessuti: i cardigan più leggeri possono mixarsi con quelli più doppi in vista dell’inverno come nel mix and match di Falconeri.

ll modello crop: come indossarlo secondo gli ultimi trend

Ci ha fatto impazzire lo scorso anno svelandoci quanto il cardigan riveduto e corretto possa essere incredibilmente sexy e torna ancora quest’anno. Capo amatissimo dalle influencer il mini cardigan crop che si abbina su jeans, gonne lunghe a tubino e pantapalazzo in versione nude e anche con con effetto underbob in alcuni modelli, è ufficialmente diventato il capo da sera più originale e alternativo.

Un modello che possiamo valorizzare anche con un corsetto o con un reggiseno particolare o bustier, il mini cardigan crop può essere indossato in diversi modi e se non vogliamo correre il rischio di relegarlo solo alla sera, basterà un top, una canotta o una t-shirt leggerissima per dargli un’allure più quotidiana. Sexy o cocoon, non c’è dubbio che dall’autunno all’inverno il cardigan può diventare il nostro salvalook preferito!

