Ispirazioni orientali, il bagliore degli astri e la leggerezza del Bamboo in tessuti luminosi: la collezione di Giorgio Armani è moda che diventa poesia

Alleggerire, illuminare, sognare: tre verbi che in estate desideriamo vivere e fare nostri come non mai e che ritroviamo nella meravigliosa collezione Fildor Giorgio Armani, fil rouge che unisce le collezioni della maison da quella home a quella prêt-à-porter in un filo sottile che lega una collezione all’altra, ognuna progressivamente più leggera dell’altra in un’ulteriore esplorazione di temi e forme, come sintetizzato sul profilo Instagram del brand.

Non sono tanti i tessuti e le forme il punto di partenza, quanto l’oro e i suoi bagliori che in un gioco di luce e sperimentazione punteggiano silhouette, formano dettagli e si fondono con trame di tessuti e accessori inondandoli di luce. C’è il sole, c’è il mare, il deserto, ispirazioni spiccatamente orientali che si esprimono abiti e capi morbidi, fluidi ma sostenuti da tessuti scultorei.

Giorgio Armani alla MFW 2022: la primavera/estate 2023 si disegna su fili di Bamboo

Altro elemento fondante della primavera/estate 2023 secondo Giorgio Armani è il Bamboo, ispirazione che dalla collezione Armani Casa arriva anche nel guardaroba estivo della maison come simbolo di forza, longevità, resistenza e flessibilità. Immagini che ci vengono suggeriti alla visione di abiti e pantaloni dalla silhouette avvolgente, romantica e divina che trasformano le modelle della sfilata in Dee venute da lontano, detentrici e dispensatrici di equilibrio e armonia.

La collezione sembra rubata ad un romanzo fantasy: abiti giromanica lunghi e scintillanti, in giochi di trasparenza e luce che si riflette su gonne o pantaloni fluidi e lunghi – il modello sultano è ormai onnipresente nelle collezione Armani – che ancora una volta mettono in risalto il marchio di fabbrica di Armani: lasciare che il tessuto parli e diventi protagonista, disegnando i dettagli dell’abito. Ancora una volta il dress code indugia sulla ricerca di un’eleganza senza tempo, questa volta eterea, evanescente, astrale.

E poi c’è il tocco etnico: i Mandala ricoperti di paillettes e i gioielli dalle forme sinuose geometriche, intarsi preziosi e caleidoscopio, dettagli che rendono sofisticato anche look semplici ed essenziali.

Tendenze e look per la prossima estate 2023: le gonne lunghe lucenti e il blazer over e fluido

Due capi in particolari cattureranno l’attenzione nella prossima estate in una nuova veste, la gonna lunga e il blazer. La prima, già ormai cult e must have fisso dell’estate tornerà a prediligere le trasparenze e a diventare un perfetto capo da sera che potrà rivelarsi un’alternativa agli abiti lunghi, abbinata a crop top o a corsetti.

Ma occhio anche all’evoluzione fluida ed elegante che Armani dona al blazer, lungo come un mini dress ma svasato come una vestaglia: non più quindi la sua caratteristica strutturazione ma quasi un dolce kimono da appuntare, in texture dalle nuance color block o sfumate, perfetto sulle già citate gonne lunghe ma anche sui pantaloni morbidi e dritti per un look rigoroso oppure sugli amatissimi sultano rivisitati in chiave sofisticata.

Riproduzione riservata © 2022 - DG