Una passerella spettacolo per la collezione p/e 2023 di Coperni, che ha realizzato sul momento un abito spray per Bella Hadid

Rispetto alla nostra settimana della moda milanese, la Paris Fashion Week 2022 è decisa a stupire, reinventarsi e portare la sfilata ben oltre la presentazione della collezione, un’operazione che in maniera dissacrante, elitaria e irriverente fa anche Gucci. Non solo quindi mostrare, osare, esagerare ma anche stupire e la settimana della moda parigina ha diversi nomi che puntano su questo tipo di passerella-spettacolo, a cominciare da Balenciaga. Sia ben chiaro, lo spettacolo non è mai fine a sé stesso ma unisce stupore e riflessione. Un escamotage che quest’anno ha adoperato anche Coperni, la cui “magia” che ha visto guest star Bella Hadid resterà uno dei momenti più memorabili della storia della PFW.

Bella Hadid entra nuda e Coperni la veste solo di spray: la sfilata diventa show

Quante di noi soprattutto nelle giornate di estrema pigrizia hanno sognato che il look del giorno si materializzasse addosso come d’incanto? Forse ci siamo quasi vicine e a darcene speranza è stato Coperni, marchio parigino di prêt-à-porter che sembrerebbe voler portare la moda verso una nuova direzione, che potremmo definire sostenibile e tecnologica allo stesso tempo.

In un video che è diventato virale ecco cosa accade alla modella Bella Hadid una volta che la collezione primavera/estate 2023 è stata presentata: un team dedicato del brand accoglie la modella nuda e inizia a ricoprirla di uno spray bianco che di lì a poco diventerà un’elegante vestito tubino midi con tanto di spacco, con bretelle da sistemare e modellare a piacimento. L’effetto di questa performance a fine sfilata è assolutamente sorprendente perché l’abito è vero, non si tratta di un semplice effetto tattoo disegnato sul corpo della modella.

The making of a dress scrive Coperni in didascalia su Instagram, ma di un dress del futuro e che porta ben oltre il concetto di prêt-à-porter: in fondo l’idea di un vestito da personalizzare contenuto in una bomboletta spray, dopo la performance di Coperni non sembra così irrealizzabile.

Il vestito di spray by Coperni: qual è il materiale effettivo dell’abito

Focus e tema della sfilata di Coperni è stata l’evoluzione sartoriale femminile nella storia, un dettaglio che spiega l’effetto e le basi della performance andata in scena come gran final. L’abito spray quindi guarda dichiaratamente al futuro della moda e forse tra provocazione, genialità e ragionevolezza prova a dare una risposta alla direzione sostenibile che il fashion system sta intraprendendo e deve continuare a sviluppare.

Al di là però della effetto sorpresa, in molti si sono chiesti quale fosse il materiale “spruzzato”: si tratta del Fabrican, inventano da Manel Torres ben più di dieci anni fa, ed è davvero un tessuto spray tecnologico e super innovativo, composto da una fibra liquida che si lega a polimeri, solventi ecologici e biopolimeri. Il composto al primo tocco con la pelle si trasforma in tessuto. E voilà!

Riproduzione riservata © 2022 - DG