Riciclo e moda circolare: anche Balenciaga punta sul mercato dell’usato di lusso per fidelizzare e conquistare nuovi potenziali clienti

Gucci è arrivato prima di tutti a cogliere le potenzialità del mercato second hand: prima con la sua collaborazione con la piattaforma TheRealReal e poi perseguendo la strada alternativa e originale di Gucci Vault, dove capi del passato di Gucci vengono rivisitati da Alessandro Michele e da giovani talenti. Adesso tocca a Balenciaga, altra maison di punta dello stesso gruppo Kering, scoprire il second hand così da immettersi nel mercato dell’usato di lusso per averne maggior controllo. E lo fa con un’offerta che i fashion addicted e ammiratori del marchio apprezzeranno particolarmente.

Balenciaga second hand: come funziona la piattaforma Re-Sell

La piattaforma a cui connettersi per scoprire il mondo dell’usato Balenciaga è Re-Sell, una piattaforma sviluppata secondo la tecnologia di Reflaunt, azienda di Hong Kong che permette ai clienti della maison di vendere e acquistare capi e accessori di Balenciaga, appartenenti alle passate collezioni.

L’operazione della rivendita viene in un certo senso premiata: chi scegliere di vendere un suo capo Balenciaga sulla rete ufficiale e quindi sulla piattaforma Re-sell ha diritto ad un compenso economico o buono acquisto nei negozi Balenciaga aumentato del 20% rispetto all’importo dato in contanti. Quindi che i prodotti siano portati in una boutique Balenciaga o si avvi la richiesta online di prelevarli poco importa. Conta che il processo avvenga sui canali ufficiali, quindi è anche un escamotage per la maison per assicurarsi un controllo dei prezzi all’interno del fiorente mercato del secondo hand.

Quanto vale un capo o un accessorio della vecchia collezione?

Il valore di un capo o di un accessorio della passata collezione di Balenciaga sarà valutato da un team di esperti che si occuperà esclusivamente della rivalutazione. Giunti all’azienda gli articoli verranno documentati, autenticati, fotografati, valutati e solo dopo inseriti nella rete mondiale di Reflaunt. Quando il prodotto sarà venduto, il cliente riceverà il suo compenso o il buono d’acquisto da utilizzare entro dodici mesi, con aggiunta di premio supplementare sull’acquisto di borse e sneakers.

Il servizio per il lancio sarà implementato nei mercati dell’Italia, Francia Regno Unito, Stati Uniti e Singapore, mentre le boutique dove poter portare i prodotti usati potranno essere consegnati in un numero di boutique limitate. Le nove boutique prescelte sono a Parigi, Milano, Roma, Londra, Los Angeles, New York e Singapore. Ancora una volta così il brand diretto da Cédric Charbit aggiunge un altro tassello innovativo e ancorato alle nuove esigenze della moda.

Un’occasione che gli appassionati del brand non potranno assolutamente perdere, magari per riuscire a trovare quei capi ad edizione limitata che non sono riusciti ad accaparrarsi, mentre gli ammiratori del brand potranno avere l’opportunità di trovare ad un prezzo sostenibile un pezzo Balenciaga.

