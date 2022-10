Tra i pantaloni must have dell’autunno 2022 i jeans bianchi meritano un posto speciale nel guardaroba: versatili, eleganti e stillness

Il denim è senza dubbio uno dei tessuti che amiamo indossare di più in autunno: pratico, abbastanza consistente dal darci quel giusto calore per affrontare il primo fresco della mezza stagione più fredda e soprattutto pronto sempre a sorprenderci con i suoi lavaggi. Dal classico al bianco è un attimo, giusto per entrare nella stagione autunnale con calma e rilassatezza, note che il bianco con il suo candore può senz’altro trasmetterci. I motivi quindi per investire in un paio di pantaloni in denim bianco ci sono tutti: non ci resta quindi che scegliere il modello più in linea con le nostre richieste, un po’ trendy e un po’ comfort.

Jeans bianchi a zampa, skinny, strappati: i modelli dell’autunno 2022

Non c’è dubbio che uno dei modelli più amati di quest’autunno/inverno 2022 è e sarà il pantalone a zampa o flare, rubato direttamente alle silhouette degli anni ’70: dai quelli che scendono dritti a campana o che si ripiegano dolcemente sulle scarpe slanciando ancora di più chi li indossa, sono nella loro versione a vita alta un mix perfetto di stile e comodità. Occhio anche alla versione cargo che ormai spopola nei trend fashion di Tik Tok.

– Un classico sono gli skinny, ormai modello cult del nostro guardaroba. Con l’incedere dei modelli comfy questi jeans li prediligiamo soprattutto la sera, da indossare con un paio di stivaletti o cuissardes per un casual look chic oppure con un paio di sneakers se desideriamo un look sporty da completare con una felpa.

– Se cercate qualcosa di più originale perché non puntare su modelli con strappi o dall’effetto tattoo? Sicuramente meno versatili ma da riservare ad occasioni speciali e serate in compagnia per un look classico ma allo stesso tempo dal sapore 90’s. Perfetto anche con un cappello pescatore o un berretto per osare con un look maschiaccio ma dai dettagli femminili.

Come abbinare il denim bianco: total white, ispirazioni fluo e color block

Due sono le direzioni per far brillare e valorizzare i nostri jeans bianchi. Uno è il total white, un key look che possiamo sfruttare in più di un’occasione grazie alla sua versatilità: con un top cropped di paillettes bianche e un paio di décolléte per una serata, con una t-shirt bianca per un casual look a cui abbinare un blazer bianco se vogliamo puntare su un look formale.

– Altra combo super chic è abbinare il denim bianco al nero, un office look da completare con un lungo cardigan nero e una it-bag, per sentirsi comode e stilose in un colpo solo anche con un paio di mocassini platform per giocare ad un effetto chic e grunge.

– Originalità e vivacità sul denim bianco vi possono permettere di giocare con un effetto color block. L’autunno è la stagione della moda a strati, perché non osare allora con un più di un colore: dai fluo come il verde e l’arancio a quelli cult dell’autunno come il color terra, il senape o il marrone?

