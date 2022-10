Blonde, il film dedicato a Marylin Monroe e disponibile su Netflix rilancia la tendenza del look essenziale e femminile della diva

Tutti ne parlano, tutti non vedevano l’ora di vederlo. Il film Blonde uscito il 28 Settembre su Netflix e presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 dedicato alla storia di Marylin Monroe in un racconto inedito e controverso della diva interpretata dall’attrice cubano-spagnola Ana De Armas, come era prevedibile ha puntato i riflettori della moda e del make up sul Marylin look. E con l’avvicinarsi di Halloween, occasione durante la quale spesso ci si traveste anche da icone del cinema e della musica, ripassare i punti focali del make up alla Marylin è un’ottima occasione.

Make up alla Marylin Monroe: un trucco femminile, essenziale e strategico

Il make up di Marylin Monroe a ben vedere non è così difficile da realizzare. Semplice, essenziale, concentrato sui punti strategici del volto è esattamente quel tipo di trucco che possiamo indossare come un capo prêt-à–porter: si porta ad ogni occasione e dalla più formale a quella informale ci permette di scegliere un make up che siano sempre equilibrato con qualsiasi look.

Basti pensare che quel make up dove occhi e labbra sono il focus da valorizzare al massimo, ciascuna secondo i proprio colori e con qualche variazione personale, quando pensiamo a Marylin lo ricordiamo sia su abiti sexy che su abiti casual o sofisticati. Partendo quindi da prodotti base e seguendo anche il nostro gusto, caratteri del viso e l’ occasione in cui sfoggiare il nostro look, possiamo personalizzare la base come più desideriamo.

Rossetto, Eyeliner e base viso: come realizzare il look ispirato all’iconica attrice americana

L’emozione di interpretare ed indossare i panni di Marylin Monroe è toccato ad Ana De Armas: dare uno sguardo al make up scelto nel film Blonde può essere un punto di partenza per intercettare i prodotti fondamentali da custodire nel nostro beauty per realizzare quando desideriamo il make up della diva.

Il segreto di un buon trucco come ricordano da sempre i make up artist è realizzare un’ottima base viso. Il trucco di Marylin è molto delicato quindi scegliere un fondotinta che non si discosti dal vostro colore ma che tendenzialmente viri sulla sfumatura chiara della carnagione più vicina a voi. Valorizzate inoltre anche le sopracciglia, sfoltite senza assottigliarle troppo ma modellate ad ali di gabbiano. Un po’ di fard rosato completerà il tutto.

Occhi da cerbiatta e labbra carnose in primo piano, il trucco alla Marylin è tutto lì: sensuale, femminile, delicato e mai audace. Scegliete un rossetto rosso, non necessariamente un rosso vivace e prorompente: in Blonde ad esempio è stato scelta una gradazione variabile, abbinata anche al colore degli abiti indossati per creare maggior contrasto, come nel caso del fucsia. Ed infine sbizzarritevi con l’eyeliner: quello di Marylin è impercettibile, quasi fosse una curva naturale dell’occhio, valorizzato ancora di più da un mascara che incurvi e dia volume allo stesso tempo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG