Colorati, animalier, tie-dye, crochet, la collezione dei costumi Bershka 2021 è il mix and match delle tendenze fashion di quest’estate.

C’è chi ama il tocco wilde ed è a caccia del costume seducente, magari in stampa animalier e sgambato, c’è chi si sente a proprio agio in un costume colorato ed essenziale, la più glamour invece e attenta al dettaglio anche in spiaggia. Ognuna valorizza il proprio set costumi secondo la propria personalità, e Bershka propone una collezione così variegata da riuscire a non lasciare scontenta nessuna.

Si tratta di una collezione inclusiva, dove ognuna potrà trovare il costume bikini ed intero adatto alla propria fisicità, al proprio gusto e carattere, perché il costume da bagno deve darci la stessa sicurezza e comfort di un outfit di tutti i giorni, da indossare con allegria, disinvoltura e con un pizzico di follia.

Il bikini secondo Bershka: monocolore essenziale, multicolor o in velluto

Siamo certe che dando uno sguardo all’intera collezione di Bershka, l’effetto non so da dove cominciare sarà la prima reazione, ma niente paura sarà esclusivamente la tentazione di acquistarne più di uno, magari da indossare a seconda del contesto e della location.

Perché si, quest’estate non releghiamo i costumi solo alla spiaggia, ma mixiamoli con i nostri outfit beachwear o anche da sera. Il bikini ad esempio potrebbe diventare il nostro nuovo reggiseno estivo da lasciare intravedere indossando un top scollato.

– Dai più essenziali monocolore in nero con laccetti, top bikini bianco cut out, nude ma impreziositi da anelli, pink, glicine, viola brillante con doppie fascette, saranno semplici ma non poco attenti al dettaglio: sono l’anima glamour di questa collezione, amati da chi vuole conquistare l’attenzione ma senza eccentricità.

Fonte foto: https://www.bershka.com/it/bikini-in-velluto-c0p102853149.html

– Ma il must have che non passa inosservato e che farà ancora più felici le fashion addicted sono i costumi in velluto, che Bershka propone in una nuance incantevole: un verde petrolio, che non possiamo non immaginare se non in un mare cristallino per donargli il suo habitat naturale ed essere in perfetta palette…per una foto da cuorare subito su Instagram.

– Il multicolor è la texture tendenza più in voga in quest’estate, e ciascuno può sceglierla come meglio crede: fantasie fiorate dai mille colori, costumi tie-dye dalla nuance arcobaleno o magari fantasie crochet dall’appeal indie. Non ci sono regole, se non quella di averne almeno uno super colorato in valigia.

Un tuffo tra le swimsuit Bershka: sgambate, basic e versatili

L’essenzialità è un dettaglio che ritorna anche nei costumi da bagno interi della collezione di Bershka, che rispetto a quella bikini osa meno nella varietà dei modelli, ma incontra un gusto versatile che ci permette di indossare la swimsuit anche come body da party estivo.

Fonte foto: https://www.bershka.com/it/costume-allacciatura-c0p103017695.html

Spicca il modello cut out animalier, che scopre il bacino e immaginiamo in perfetto contrasto con un jeans chiaro se vogliamo farne un outfit, oppure con un pareo abbinato per un aperitivo in spiaggia dopo una giornata di tintarella. Ma se siete romantiche vi innamorerete del modello trikini in verde acqua, da abbinare ad altrettanti delicati colori pastello e ad un paesaggio dal sapore esotico.

Fonte foto di copertina:

https://www.bershka.com/it/top-bra-crochet-triangolo-c0p103054509.html