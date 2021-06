L’estate 2021 la immaginiamo così: fantasiosa, originale, libera e selvaggia tra fantasie boho e soprattutto in bikini Pull and Bear.

Per Pull and Bear quest’anno non abbiamo scuse, se non sfoggiare il meglio dei nostri bikini preferiti: triangoli, coppe, top, balconcini, ad ognuna il suo modello da scegliere non solo in base alla propria fisicità ma anche in base al nostro mood.

E con la collezione di quest’anno del marchio del gruppo Zara, potremo abbinare ad ogni location e ad ogni occasione il bikini che preferiamo: da quelli classici realizzati in materiali sostenibili ai modelli crochet, il segreto è solo farsi trascinare da questa rivoluzione colorata, mettendo un po’ da parte il glam del black and white.

Pull and Bear bikini, crochet e non solo: a righe, tie-dye, asimmetrico, floreale

Le palette della nuova collezone bikini di Pull and Bear è un viaggio nelle nuance, nelle fantasie, ma anche nelle texture degli anni ’70. La voglia di libertà e di viaggiare senza troppe pianificazioni è la stessa di quando agli hippy bastava prendere un furgoncino e iniziare a viaggiare tappa dopo tappa, seguendo unicamente il desiderio di spostarsi da un luogo all’altro .

– Un’esigenza tutta wilde lontana dalla routine e della città che viene espressa da bikini in crochet multicolor a righe, dai più tenui in blu, bianco e giallo per le giornate lazy da dedicare alla tintarella ai più audaci in fucsia, arancio e bianco, pronte già per l’aperitivo al tramonto con gli amici a fine giornata.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte foto: https://www.pullandbear.com/it/top-bikini-asimmetrico-viola-l04803402

– Modello amatissimo e pratico di quest’estate è il top bikini, che Pull and Bear propone in versione asimmetrica in viola e tempestato di brillantini: state già pensando al party di Ferragosto? Sì, mettete da parte i costumi tropical e concedetevi un tocco chic summer edition. Ma non manca anche l’immancabile tie-dye, multicolor o bicolor.

Bikini a triangolo, a balconcino e arricciati: gli altri modelli

Il classico dei classici è il bikini a triangolo: a fiori, colorato ed essenziale, tie dye e in infinite varianti di colore, è quel pret a porter che sta bene a tutte, qualsiasi sia la nostra fisicità. I modelli floreali della collezione presentano anche una mini gonna pareo da poter abbinare, così da assicurarci anche il perfetto outfit da spiaggia. Occhio anche al modello arricciato che si indossa come una fascia a mò di bikini, modello che sta spopolando in quest’estate 2021 sulle spiagge.

– Per chi invece ama i modelli a coppa o a balconcino per valorizzare maggiormente il décolléte, non mancano modelli esotici dai tenui colori tropicali, da poter indossare con slip a vita alta o con i laccetti, oppure anche in fantasia vichy, altra fantasia trend estiva, o in tessuto crêpe bianco, da sfoggiare con una bellissima abbronzatura dorata.