Da annodare, in versione sportiva o glam, la gonna pareo nell’estate 2021 si indossa anche in città: ecco i modelli in versione street style.

Udite udite, pare che quest’anno la gonna pareo non sia più off limits in città: nuovi tessuti, modelli, più ricercati e accurati, ci permetteranno infatti di poterla indossare come una gonna qualsiasi che conserva però tutte le caratteristiche della versione pareo: spacco laterale e nodo. Una versione che potrà essere un’alternativa fresca e casual alle gonne che più amiamo in estate, ovvero quelle modello zigara, dalla vestibilità libera e oversize che ci aiuta senz’altro a sopravvivere al caldo senza rinunciare ad un tocco wilde chic.

Gonna pareo: Zara, H&M, Bershka, i modelli da indossare in città

Dite la verità, curiosando tra le collezioni della stagione primavera/estate 2021 non erano già sfuggiti alla vostra attenzione questi modelli di gonne, che ricordano tanto i pareo corti e lunghi che abbiamo da sempre indossato in spiaggia.

– Non essendo tra i capi beachwear ogni dubbio va messo da parte: si tratta di una gonna a portafogli che possiamo indossare con disinvoltura anche alla sera in città, perché realizzate proprio in versione street, o addirittura rivisitate in chiave elegante, come alcuni dei modelli proposti da Zara con dettaglio in satin. Serata Cocktail con vista mare? Arriviamo!

– Romantica e in pizzo sangallo bianco, trend che ritorna ad ogni estate, è il modello di H&M, corta e a vita alta, si fa amare per il suo effetto volant. Una gonna essenziale e sbarazzina che possiamo indossare everyday, per una giornata di shopping o per una tranquilla passeggiata con le amiche o con il tuo boy.

– E se sognate di indossare in città un modello che sa di esotico, con una mix di colori che vi metta allegria anche nelle ultime giornate prima della partenza, allora Bershka oltre ai modelli corti in satin e in lino veramente da far perdere la testa, ci propone anche la gonna pareo lunga tropical style con spacco, con e senza allacciatura.

Come indossare la gonna pareo: scarpe e top da abbinare

Vi starete chiedendo, ma cosa abbiniamo ad una gonna che è un perfetto mix di casual, sbarazzino e chic, e a cui generalmente abbinavamo bikini e swimsuit? Niente paura, abbinate tutto quello che mette a disposizione il vostro guardaroba estivo, perché il tocco glam è creare un contrasto tra il mood leggero della gonna pareo e quello più impegnativo dei capi everyday.

– Le muscle tee, ormai tra gli outfit consolidati di quest’anno, sono perfette per un look sportivo, a cui possiamo abbinare un infradito modello Birkenstock oppure delle sneakers. E se siete audaci come Chiara Ferragni, anche un paio di ciabatte modello Yeezy potrebbero essere una variante comfy e trendy.

– Se invece volete puntare su un look elegante, puntate su una gonna pareo in satin, a cui poter abbinare un sandalo gioiello molto alto, per una serata speciale, oppure un sandalo tacco medio se desiderate indossare un paio di décolléte ma senza rinunciare alla comodità. Per un effetto più casual, anche un paio di espadrillas o di zeppe saranno perfette.

