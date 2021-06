Come ben noto Kate Middleton e Meghan Markle rappresentano due icone di stile a livello globale.

Nonostante ciò queste ultime presentano un carattere molto differente che molto spesso ha diviso l’opinione pubblica in favore dell’una o dell’altra. Una delle principali differenze fra Kate e Meghan è costituita dal diverso carattere e dunque dal diverso modo di approcciarsi alle questioni sia quotidiane che anche professionali.

Tale differente capacità di confrontarsi con le questioni reali e con il mondo ha talvolta generato delle fratture nei rapporti fra Meghan e Kate. Molto spesso infatti Meghan è stata messa in ombra dalla classe e dall’eleganza impeccabile della duchessa di Cambridge Kate Middleton.

Da non dimenticare poi che mentre Kate opera in modo attivo nelle vicende e negli eventi della Royal Family, Meghan conduce la propria vita in California insieme al suo consorte Harry con il quale sta cercando di realizzare diversi progetti in ambito lavorativo.

Meghan Markle: la sua evoluzione personale e stilistica

Nonostante come detto in precedenza Kate Middleton e Meghan Markle siano delle donne profondamente differenti sia caratterialmente che stilisticamente queste due icone sono accomunate da una passione in comune per il brand Aquazzura.

Le due duchesse infatti presentano una passione verso le scarpe di lusso realizzate in Italia e più in particolare per le scarpe cerimonia gioiello Aquazzura. In particolare ad affascinare le due duchesse è la particolare classe ed eleganza di tali scarpe le quali presentano un peculiare e caratteristico décolletè nonché un apposito fiocchetto posto sulla parte posteriore della scarpe che ne permette l’immediata riconoscibilità.

Meghan Markle nonostante le recenti vicende che hanno sconvolto e colpito non solo il popolo inglese ma in generale tutto il mondo ha saputo conquistare con la sua classe e con il suo stile unico tutto il mondo che la considera attualmente una vera e propria icona di stile ed anche un vero e proprio esempio da seguire per i più giovani.

Ebbene gli esperti del settore della moda negli ultimi anni hanno fortemente rivalutato Meghan Markle, il suo stile anche in ragione della sua caparbietà e del grande coraggio da lei dimostrato nel perseguire la propria strada nonostante le innumerevoli critiche ricevute.

In ragione di ciò Meghan Markle ha acquisito nei recenti sondaggi sempre più consensi, a conferma di ciò si riscontra come i suoi outfit siano sempre più ricercati online.

Gli esperti della moda hanno notato tale circostanza in numerosi eventi nei quali entrambe le duchesse hanno indossato le scarpe Aquazzura ed in particolare il modello Bow Tie caratterizzato da un décolletè con tacco a stiletto il quale nel retro presenta un apposito fiocco il quale costituisce il tratto caratteristico delle scarpe Aquazzura.

Fra le occasioni recenti nelle quali Kate ha sfoggiato le suddette scarpe si può citare ad esempio il G7 che ha avuto luogo pochissimi giorni fa. In tale occasione Kate ha abbinato le scarpe Bow Tie del marchio Aquazzura con un classico abito bianco.

Anche la duchessa Meghan ha più volte sfoggiato le scarpe appartenenti al marchio Aquazzura durante a numerosi eventi pubblici ai quali ha partecipato. In particolare Meghan ha sfoggiato le suddette scarpe nel lontano 2018 quando quest’ultima insieme a Harry ha viaggiato in Nuova Zelanda.

Un’altra occasione nella quale Meghan ha sfoggiato le Bow Tie di Aquazzura si riscontra sempre nel 2018 in occasione dell’incontro con il celebre attore Richard O’Sullivan.