Look rigoroso, chic e in rosso inglese, anche questa volta Kate Middleton ci regala lezioni di stile.

Volendo rubare la frase virale del momento sui social e declinarla in dimmi che tifi Inghilterra senza dirmi che tifi Inghilterra, potremmo affermare con certezza che quando ha scelto il suo look da Euro 2020, Kate Middleton sempre al passo con i tempi, ha pensato esattamente a questo.

Ed il risultato è, come sempre d’altronde, un look da tifosa ma rigoroso, chic, attento al dettaglio, fedele alla sua personalità e fortemente simbolico in un rosso che spicca passione e coinvolgimento, per tifare e rappresentare da vera Duchessa la sua Inghilterra. Ancora una volta non possiamo che stare zitte e buone, con buon approvazione degli inglesi, e prendere appunti.

Kate Middleton al Wembley Stadium per Euro 2020: look da tifosa bon ton

Chi ha un partner tifoso sa bene che prima o poi toccherà ad andare allo stadio, e allora cogliamo al volo quest’opportunità per curare al meglio il nostro look, ed essere per un giorno tifose puntando su un outfit a tema.

E il suggerimento fashion non poteva che giungerci da Kate, che insieme a William e il piccolo George ha raggiunto il Wimbley Stadium per la partita Inghilterra-Germania, in un look reale sfoggiato nel suo savoir faire easy chic.

La Duchessa ha scelto infatti un blazer doppiopetto, must have conclamato ormai del suo guardaroba estivo, rosso con bottoncini dorati e in tweed. In onore dei colori della squadra, ha abbinato al rosso una magliettina bianca, completando con un pantalone dal taglio dritto nero che crea uno stacco molto elegante.

Un tocco glam, per un outfit che risulta elegante ma allo stesso tempo non troppo sofisticato, e soprattutto a tema con l’evento e in linea con i look eleganti del marito e del piccolo George. Kate ancora una volta ci mostra la sua capacità di saper scegliere un look in linea con il suo ruolo, la personalità e naturalmente l’evento.

Il blazer rosso di Kate: dove acquistare il modello e come abbinarlo

Molte di voi lo avranno già sospettato: sì, il blazer di Kate è un modello Zara, brand da lei tanto amato, attualmente sold out, ma su Instagram – considerato che i look di Kate non passano mai inosservati – qualcuno suggerisce che un modello simile è acquistabile su Shein, il negozio online cinese che negli ultimi tempi sta registrando un vero e proprio boom di vendite.

Il rosso non è un colore semplice da abbinare, ma scegliendo colori basic come il bianco e il nero per un look elegante e bon ton, possiamo divertirci ad indossarlo in maniera molto semplice ed immediata, per una serata cocktail o per un evento. In alternativa, basta affidarci a capi evergreen come un jeans, bianco, scuro o chiaro, per un look casual perfetto anche da indossare in ufficio.