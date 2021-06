La campagna Versace autunno/inverno 2021, con il lancio della nuova stampa La Greca ha il volto di Dua Lipa.

La storia d’amore tra Dua Lipa e maison Versace, nonché della queen Donatella, sembra essere un colpo di fulmine di vecchia data. Con l’ascesa nelle classifiche, i premi e il successo che ha travolto la star negli ultimi due anni, si può dire che dopo un corteggiamento lampo, il sodalizio non poteva che esprimersi pienamente e concludersi nella prossima campagna Versace. Un anticipo c’era già stato, ricordate il bellissimo outfit rosa firmato Versace, che Dua ha indossato ai Grammy?

L’autunno/inverno 2021 Versace vede infatti protagonista, interprete e ambassador il volto di Dua Lipa, che ha sempre mostrato una certa attitude per i capi della maison della medusa. E questa volta con il lancio della nuova stampa La Greca, il legame non poteva che consolidarsi ancora di più, in un momento così importante per il marchio.

Dua Lipa è il nuovo volto Versace: la donna perfetta per interpretare lo stile della maison

A svelare che tra Dua Lipa e Donatella Versace ci fosse stato un feeling speciale prima ancora che la carriera della cantante esplodesse a livello mondiale, è stata proprio la stilista in quest’occasione, rivelando come Versace avesse già adocchiato lo stile e la bellezza della popstar.

“Ho incontrato Dua per la prima volta qualche anno fa a Londra. Sapevo che fosse una bellissima ragazza, ma quando ho sentito il timbro della sua voce, ho realizzato immediatamente che avesse qualcosa di unico e speciale. Da quel momento, ho visto la sua carriera decollare e abbiamo collaborato a molti progetti. In questo momento non potrei pensare a nessun’altra donna che possa esprimere meglio di lei lo spirito di Versace e di questa collezione“.

Detto fatto, ecco che nei primi scatti del duo Mert&Marcus, la popstar appare in un look piratesco, di cui avevamo avuto un assaggio nella collezione invernale presentata ad Aprile: bandana nera, abitino avvitato con cintura e stampa La Greca come focus dell’outfit.

Autunno/inverno 2021 Versace, sotto il segno della stampa La Greca

Un dettaglio del prossimo inverno ci è abbastanza chiaro: Versace lancia con la sua campagna non solo la stampa La Greca, che dalle prime foto vediamo invadere con decisione gran parte dei capi della maison, ma è molto probabile che sdoganerà la bandana come nuovo head outfit di stagione.

Inoltre dalla campagna che vede protagonista Dua Lipa, possiamo prendere altri appunti per il prossimo inverno: il color block, soprattutto nella sua versione bicolor sarà destinato a restare. Segno che oltre ai classici colori dalle nuance scure basic dell’inverno, potremo puntare su look frizzanti e vivaci. A partire proprio dalle pellicce, come quella indossata proprio da Dua, che rende chic il military style.